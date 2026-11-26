Die Biathlon-Weltcup-Saison beginnt heute im finnischen Kontiolahti mit dem Einzel der Herren. Deutsche Athleten wie Philipp Horn und Philipp Nawrath gelten als Außenseiter, während die norwegische Mannschaft als Favorit gilt. Das erste Rennen kann live im Fernsehen verfolgt werden.

Die Biathlon -Saison startet in Kontiolahti mit dem Einzel der Männer. So können Sie das erste Biathlon -Rennen des Winters heute live im Free-TV verfolgen. Das lange Warten hat ein Ende!

Die Biathlon-Saison startet im finnischen Kontiolahti. Los geht es am Donnerstag mit dem Einzel der Herren. Der erste Läufer geht um 16.15 Uhr auf die Loipe. Bei den Männern sind neben Philipp Horn, Philipp Nawrath und Justus Strelow auch Danilo Riethmüller, Elias Seidl und Fabian Kaskel dabei.

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Im DSV-Team ruhen die Hoffnungen vor allem darauf, dass die laufstarken Philipp Nawrath und Philipp Horn ihre Trefferquote am Schießstand erhöhen. Grundsätzlich hätten „mehrere im Team das Potenzial“, um das Podest mitzulaufen, betonte Horn. Die Mannschaft müsse sich an die Weltspitze „über kleine Ziele, über kleine Erfolge wieder rankämpfen und dann mit mehr Selbstvertrauen auch die guten Ergebnisse einfach einfahren“, ergänzte Männer-Trainer Tobias Reiter. Die DSV-Athleten gehen als Außenseiter in die Saison.