Die Biathlon-Weltcup-Saison beginnt Donnerstag in Kontiolahti. Das deutsche Team um Horn und Kaskel sieht sich starken Konkurrenten aus Norwegen und Frankreich gegenueber.

Die lange Wartezeit auf das neue Saisonhighlight ist offiziell beendet. Ab Donnerstag startet der Biathlon -Weltcup in der finnischen Stadt Kontiolahti mit dem traditionellen Einzelrennen der Herren über die Distanz von 20 Kilometern. Dies schließt die ersten Wettkämpfe der neuen Winterperiode nach den bereits absolvierten Disziplinen Ski Alpin und Skispringen ab. Der erste Startschuss für die Athleten auf der Loipe ist für exakt 16.15 Uhr morgens geplant.

Für die sportbegeisterte Öffentlichkeit in Deutschland bedeutet dies entspannte Abendstunden. Der Saisonauftakt wird live und kostenlos im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt das lange Einzel des Sportschaus live im Fernsehen, sodass keine extra Abos nötig sind. Zusätzlich bietet das Medienhaus den Wettkampf in der ARD-Mediathek sowie auf sportschau.de in einem kostenlosen Livestream an. Damit haben die Fans die Wahl zwischen klassischem Fernsehen und digitaler Übertragung.

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Doch die Übertragungsmöglichkeiten enden nicht bei öffentlich-rechtlichen Angeboten. Auch der Pay-TV-Sender Eurosport sichert sich die Rechte an den Wettkämpfen. Der Weltcup und insbesondere der Saisonauftakt in Kontiolahti sind dort ebenfalls live zu sehen. Dies gewährleistet, dass alle Fans, unabhängig von ihrer bevorzugten Plattform, Zugriff auf das internationale Geschehen haben und den Start in die neue Ära des Biathlons verfolgen können.

Strategische Ausrichtung des deutschen Teams

Das deutsche Herrenteam blickt mit gemischten Gefühlen auf die vergangene Saison zurück. Nach einem eher enttäuschenden letzten Jahr möchte die Mannschaft gegen die starke Konkurrenz aus den traditionellen Biathlon-Nationen Frankreich, Norwegen und Schweden wieder aggressiver angreifen. Diese Länder stellen das Maß aller Dinge im aktuellen Feld dar und dominieren oft die Podiumsplatzierungen.

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Um diese Ziele zu erreichen, gibt es auch aufmanagementtechnische Veränderungen. Der neue deutsche Sportdirektor Bernd Eisenbichler hat die Position von Felix Bitterling übernommen. Bitterling wurde ersetzt, um neue Impulse in die Struktur zu bringen. Eisenbichler hat seine Ziele für das kommende Jahr deutlich kommuniziert und klare Prioritäten gesetzt.

Sein Fokus liegt vorrangig auf der psychologischen Stabilisierung der Athleten. Laut Eisenbichler geht es jetzt vor allem darum, wieder Selbstvertrauen und eine gewisse Selbstverständlichkeit in den Wettkämpfen zu entwickeln. Dieses mentale Fundament soll die Basis für die sportliche Verbesserung bilden und Unsicherheiten im Rennalltag eliminieren.

Als wichtiger Indikator für den Erfolg dient laut Eisenbichler die erste Wettkampfwoche. Gerade am Schießstand werde gezeigt, wo das deutsche Team im Vergleich zur internationalen Konkurrenz steht. Diese Erkenntnis ist essenziell, um die nächsten notwendigen Schritte in der Trainingsvorbereitung und Technik zu definieren. Der Schießstand wird also der entscheidende Testplatz für die aktuelle Form.

Kaderbesetzung und technische Herausforderungen

Der Fokus liegt besonders stark auf der Präzision. Insbesondere im Einzelrennen, das am Donnerstag ausgetragen wird, ist das Schießen enorm wichtig. Im Gegensatz zu Sprint- oder Verfolgungsrennen gibt es hier keine Massenstarts und oft wenig Taktikspielraum durch Windschatten. Stattdessen bedeutet jeder verschossene Schuss direkt eine Strafminute im Ziel.

Diese harte Strafe für Ungenauigkeit macht die Disziplin zum reinen Test der Nerven und Technik. Die Athleten müssen unter physischer Erschöpfung nach dem Skilanglauf höchste Konzentration aufbringen. Fehler sind hier teuer und können den Siegchancen sofort ein Ende setzen, was den Druck auf die Schützen enorm erhöht.

Die deutsche Auswahl für den Auftakt am Donnerstag hat sich in ihrer Zusammensetzung konkretisiert. Das Männer-Team besteht aus sechs Athleten, die ihre Nation vertreten werden. Zu den Nennungen gehören Philipp Horn, Fabian Kaskel, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller, Elias Seidl und Justus Strelow.

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Diese sechs Sportler bilden das Kernteam für den Start. Sie alle müssen beweisen, dass sie den hohen Ansprüchen des neuen Sportdirektors gerecht werden können. Ihre Performance wird direkt in die Wertung des neuen Direktorats einfließen. Die Aufgabe ist klar: Die Lücken aus dem Vorjahr müssen geschlossen werden.

Internationale Konkurrenten und Prognose

Die deutschen Athleten sehen sich einer übermächtigen Konkurrenz gegenüber. Besonders die norwegische Delegation wirkt aktuell dominierend. Sie wird angeführt von den Top-Aspiranten Sturla Holm Laegreid und Johan-Olav Botn. Beide gehören zu den stärksten Schützen und Läufern der Welt und sind die großen Favoriten auf die Podiumsplätze.

Neben Norwegen darf auch das starke französische Team nicht unterschätzt werden. Es wird von Eric Perrot angeführt, der im Vorjahr den Gesamtweltcup gewann. Perrot ist ein Beweiskämpfer, der auch unter Druck gute Leistungen abrufen kann. Er und seine französischen Kollegen werden das deutsche Team intensiv herausfordern.

Die deutsche Mannschaft hofft auf eine Überraschung. Gelänge diese im ersten Wettkampf des Winters, wäre das ein enormes Signal. Es könnte das Selbstvertrauen der Athleten stärken und die Strategie von Bernd Eisenbichler von Anfang an belohnen. Der Saisonauftakt in Kontiolahti ist daher nicht nur ein Training, sondern ein Statement.

Alles deutet auf einen spannenden Start hin. Die Kombination ausFree-TV-Übertragung, strategischen Veränderungen im deutschen Lager und der dominanten Konkurrenz sorgt für hohe Aufmerksamkeit. Die 16.15 Uhr morgen markieren den Zeitpunkt, an dem die Theorie in Praxis übergeht. Der Rest ist Sport.