Biathlon-Star Eline Grue beendet Karriere mit 30 Jahren

Norwegische Biathlon-Athletin Eline Grue zieht nach über einem Jahrzehnt den Schlussstrich. Sie übernimmt einen Schafhof und wechselt zu Hyrox.

Die norwegische Biathlon-Nationalmannschaft muss einen unverhofften Verlust verkraften. Eline Grue, eine der bekanntesten Athletinnen des Landes, hat am frühen Morgen ihres 30. Lebensjahres das sofortige Ende ihrer professionellen Laufbahn bekannt gegeben. Dieser Schritt fällt in einen besonders sensiblen Zeitraum, da der nationale Saisonstart für die Wintersportler bereits in wenigen Tagen ansteht. Die aus Kvikne stammende Sports kanone zog damit eine Grenze nach rund zehn Jahren internationaler Konkurrenz.

Sportliche Perspektive und fehlendes Weltcup-Niveau

Eline Grue begründet ihre Entscheidung primär durch eine nüchterne Einschätzung ihrer sportlichen Zukunftsperspektiven. Trotz guter Einzelresultate gelang es ihr nie, sich dauerhaft in der Spitze des Biathlon-Weltcups zu etablieren. Sie zitiert in einem Interview mit der Lokalzeitung "Arbeidets Rett" die gängige Meinung, dass die dreißiger Lebensjahre für Biathletinnen oft die besten sind. Dieses Argument gelte jedoch nur, wenn man bereits ein hohes Wettkampfniveau erreicht habe, was bei ihr nicht der Fall war.

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Grue räumt ein, dass sie nicht weit von der erforderlichen Spitze entfernt war, sich ihre Leistung jedoch nicht von den Konkurrentinnen unterscheiden konnte. Der Wettbewerb um die festen Plätze im norwegischen Weltcup-Team gilt seit Jahren als besonders hart. Viele ihrer Gegnerinnen bewegten sich in genau derselben Leistungsklasse, was Grue die entscheidenden Vorteile für die Qualifikation verwehrt hat. Dieser sportliche Stau war der entscheidende Auslöser für den Rückzug.

Sozialer Rückzug und verändertes Umfeld

Neben den sportlichen Faktoren spielte die Veränderung ihres persönlichen Umfelds eine massive Rolle für den Entschluss. Grue beschreibt ihren Abschied nicht als einen impulsiven Akt an einem bestimmten Tag, sondern als das Ergebnis langjähriger Entwicklungen. Viele Freundinnen, die sie jahrelang durch den Biathlon-Alltag begleitet haben, hatten ihre eigenen Karrieren bereits beendet.

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Dadurch verlor sie zunehmend die soziale Gemeinschaft, die ihr Leben auf den Rennloipen lange geprägt hat. Der Rückzug aus dem aktiven Mannschaftssport bedeutet für die 30-Jährige auch den Verlust dieser engen Bindungen. Sie erkennt an, dass das Leben im Spitzensport stark von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen abhängt. Ohne diese Gruppe fühlt sich der Verbleib im System zunehmend leer an und unterstützt ihre Entscheidung für einen Neuanfang.

Rückblick auf Erfolge und internationale Laufbahn

Als die erfolgreichste Phase ihrer Karriere betrachtet Eline Grue das Jahr 2019. In jenem Jahr sicherte sie sich bei den norwegischen Meisterschaften gleich zwei Goldmedaillen. Diese Dominanz auf nationaler Ebene unterstreicht ihr Talent, auch wenn der internationale Durchbruch ausblieb. Bereits in ihren früheren Jahren zeigte sie großes Potenzial, als sie bei ihrer dritten Veranstaltung in der Seniorenklasse einen Podestplatz erreichte.

Früher zählte sie bereits zu den vielversprechendsten Talenten der norwegischen Nachwuchsformation. Bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Jahr 2015 gewann sie mit der Frauenstaffel die Bronzemedaille. In den darauffolgenden Jahren blieb ihr jedoch der Sprung in die Elite verwehrt. Sie trat nur noch im zweitklassigen IBU-Cup an, wo sie sich gegen die absolute Weltspitze nicht behaupten konnte.

Zukunft als Schafhirte und Hyrox-Athletin

Was kommt nach dem Biathlon? Eline Grue kehrt zu ihren Wurzeln zurück und wird einen Schafhof in ihrer Heimat übernehmen. Dieser Betrieb, auf dem sie aufgewachsen ist, bildet den neuen Lebensmittelpunkt für die ehemalige Sportlerin. Sie plant, den Hof aktiv zu bewirtschaften und sich vollständig auf die neue berufliche Herausforderung zu konzentrieren.

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Auch im Sport bleibt sie aktiv, wechselt jedoch die Disziplin. Statt der Präzision von Skilanglauf und Schießen widmet sich Eline Grue nun dem Fitnesssport Hyrox. Dieser Zielwechsel markiert einen klaren Bruch mit ihrer bisherigen Vergangenheit und einen Fokus auf neue, körperliche Reize abseits des hohen Drucks des Weltcupsystems.