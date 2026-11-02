Biathlon-Star Iva Moric trauert um Mutter, Weltcup-Saison startet bald

Biathlon-Talent Iva Moric hat ihre Mutter an Krebs verloren. Die Nachricht kommt wenige Wochen vor dem Start der neuen Biathlon-Weltcup-Saison und trifft die Sportlerin schwer.

Die deutsche Biathlon -Landschaft wird von einer tiefen Trauer erschüttert, als die 22-jährige Iva Moric den tragischen Verlust ihrer Mutter Mirela bekannt gab. Der schmerzliche Moment ereignete sich kurz vor dem geplanten Start in die neue Biathlon - Weltcup-Saison, was für die Sportlerin und den Deutschen Skiverband (DSV) eine schwierige Zeit darstellt. Moric, die als hochdotiertes Talent im DSV-Kader galt, widmete sich in den vergangenen Monaten intensiv ihrer sportlichen Karriere, doch nun muss sie sich von einem engen Familienmitglied verabschieden. Der Zeitpunkt des Todes wurde von Moric minutiös festgehalten, um die Bedeutung dieses Augenblicks für ihre Erinnerung zu bewahren.

Rührungswürdige Abschiedsbotschaft auf Instagram

In einer bewegenden Mitteilung auf der Social-Media-Plattform Instagram verarbeitete die junge Athletin ihren Schmerz und ihre Zuneigung zu ihrer Mutter. Sie erklärte, dass sie die Uhr an ihrem Handgelenk genau in dem Moment angehalten habe, in dem ihre Mutter verstarb. Dies geschah laut der Meldung am 28. Oktober 2026 um 9:08 Uhr. Moric betonte, dass diese Aktion dazu dienen sollte, die Tragödie nicht einfach vorübergehen zu lassen, als wäre nichts geschehen. Sie beschrieb, wie in genau dieser Sekunde nicht nur das Herz ihrer Mutter zum Stillstand kam, sondern auch ein Teil ihrer eigenen Welt innehielt. Die Worte spiegeln die tiefe Verbundenheit wider, die zwischen der Biathletin und ihrer Mutter bestand.

Also read Trotz 5400 Euro netto im Monat: Mutter (35) kauft fast ausschließlich Secondhand

Enge Bindung und gegenseitige Unterstützung

Die Beziehung zwischen Iva Moric und ihrer Mutter Mirela war durch eine enge emotionale Bindung geprägt, die bereits in der Kindheit begann. Moric erinnerte sich daran, wie ihre Mutter ihr durch Worte und Handlungen stets versicherte, dass sie immer für sie da sein würde. Diese Unterstützung war ein fundamentaler Baustein in der Entwicklung der Sportlerin. Mit den traurigen Worten Ein Teil meines Herzens blieb zusammen mit deinem stehen, Mama drückte Moric aus, wie sehr sie die Trennung empfindet. Mirela fungierte für ihre Tochter nicht nur als Mutter, sondern auch als bestes Freundinnen und wichtigste Bezugsperson. Dieser Verlust hinterlässt nun eine Lücke, die nur schwer zu füllen sein wird, sowohl im privaten als auch im professionellen Umfeld.

Advertisement

Symbolische Bilder und bleibende Erinnerung

Neben den tiefgründigen Worten veröffentlichte Iva Moric auch Fotos, die die Erinnerung an ihre Mutter wachhalten sollen. Auf den Bildern ist unter anderem ein Holzkreuz zu sehen, das mit bunten Blumen geschmückt ist. Für Moric symbolisiert das Leuchten der Blumen ein Weiterleben der Liebe und Präsenz ihrer Mutter. Sie betonte, dass sie ihre Mutter in ihrem Lachen, in ihrer Stärke und in allem, was sie ihr beigebracht hat, bei sich tragen wird. Diese Haltung zeigt, wie sehr Moric plant, die positiven Einflüsse ihrer Mutter in ihr weiteres Leben und ihre Karriere zu integrieren. Sie versicherte, dass sie ihre Mutter niemals vergessen wird.

Bewältigung des Verlusts in der Vorbereitung auf den Sport

Der Verlust ereignet sich zu einem Zeitpunkt, der für Biathleten und Biathletinnen besonders kritisch ist, da die Vorbereitung auf die Weltcup-Saison oft intensive Phase ist. Moric erklärte, dass sie das Bild des letzten Moments und des sanften Gesichts ihrer Mutter, bevor sie in weiße Seide gehüllt wurde, in ihrem Gedächtnis bewahren wird. Sie bezeichnete ihre Mutter liebevoll als ihre kleine Fee. Dieser persönliche Akt des Gedenkens dient dazu, die Emotionen zu kanalisieren und die Beziehung zu ehren, während gleichzeitig der Fokus auf die Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen gelegt wird. Die Sportgemeinschaft wird Iva Moric in dieser schweren Zeit unterstützen.