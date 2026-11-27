Justine Braisaz-Bouchet stand nach eigenen Angaben am Scheideweg ihrer Karriere. Vor dem Weltcup-Start erklärt sie, warum sie getrennt vom französischen Team trainierte.

Biathlon: Ganz ehrlich, ohne das hätte ich aufgehört - Zum Start in einen neuen Weltcup-Winter verteidigt Justine Braisaz-Bouchet ihre Entscheidung, den Sommer allein verbracht zu habenJustine Braisaz-Bouchet stand nach eigenen Angaben am Scheideweg ihrer Karriere.

Vor dem Weltcup-Start erklärt sie, warum sie getrennt vom französischen Team trainierte..

Advertisement

Advertisement

„Widerwillig, weil ich Biathlon liebe, aber für meine psychische Gesundheit wurde es sehr schwierig. Es gab zu viel Überdruss und Erschöpfung.