Biathlon-Stars wie Elvira Öberg meiden Weihnachten für Gesundheit

Elvira Öberg, Martin Ponsiluoma und Julia Tannheimer opfern private Feste, um krankheitsfrei in die neue Biathlon-Saison zu starten. Hintergrund und Strategien.

Die neue Biathlon -Saison steht bereits in den Startlöchern, und für die Spitzensportler um die amtierende Massenstart-Weltmeisterin Elvira Öberg hat die körperliche Verfassung absolute Priorität. In weniger als zwei Wochen wird es bei der Auftaktveranstaltung im finnischen Kontiokskifahren weitergehen, weshalb das Motto der Athleten lautet, auf keinen Fall krank zu werden. Elvira Öberg, die 27-jährige Schwedin, offenbart in einem Interview mit der schwedischen Zeitung "Aftonbladet", wie weit sie und ihre Kollegen gehen, um Infektionsrisiken zu minimieren. Ihre Strategie geht so weit, dass sie private Feiern vollständig opfert.

Private Opfer für die Weltcup-Performance

Die amtierende Massenstart-Weltmeisterin gesteht offen, dass sie seit fünf, sechs oder sieben Jahren Weihnachten nicht mehr mit dem Großteil ihrer Familie gefeiert hat. Auch Geburtstage und andere familiäre oder soziale Feiern müssen bei der Schwedin oft ohne sie stattfinden. Der entscheidende Grund liegt in der intensiven Weltcup-Zeit, in der Öberg jedes Ansteckungsrisiko so gut es geht vermeiden möchte. Sie betrachtet das Meiden von Zusammenkünften als notwendigen Preis für ihre sportliche Höchstleistung.

Also read Biathlon-Auftakt: Ella Halvarson kämpft mit Gewehrproblem, siegt nicht, zeigt aber starke Leistung

Öberg beschreibt grundlegende Maßnahmen wie viel Schlaf und eine gesunde Ernährung als den Anfang einer jeden Präventionsstrategie. Wenn der Saisonstart näher rückt, ändert sich ihr Verhalten jedoch deutlich. Sie versucht dann bewusst, große Menschenansammlungen und beengte Räume zu meiden. Dieses strikte Verhaltensmuster ist nicht nur ein individueller Wille, sondern scheint zum neuen Standard für die Top-Athleten geworden zu sein, die den Winter über unter extremen physischen Belastungen stehen.

Verschiedene Strategien im Team

Auch die Teamkollegen der Schwedin lassen nichts unversucht, um gesund durch den anstehenden Winter zu kommen, wobei jeder Athlet seine eigenen Schwerpunkte setzt. Jesper Nelin gehört nach seiner eigenen Einschätzung zu den besonders vorsichtigen Athleten im Feld. Er gibt an, sehr viel Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, indem er auf Reisen konsequent Desinfektionsgel benutzt und oft eine Maske trägt.

Advertisement

Nelins Vorsicht geht sogar bis in den privaten Bereich. Auch wenn er sich zu Hause befindet, meidet er den Kontakt zu anderen Leuten im Supermarkt. Er gibt zu, dass er sich häufig über solche Hygienemaßnahmen Gedanken macht und das Risiko minimieren will. Olympiasieger Martin Ponsiluoma, der 30 Jahre alt ist, setzt hingegen auf eine ruhigere, aber ebenso konsequente Strategie. Er versucht, vernünftig zu sein, ohne dabei Panik zu verbreiten.

Ponsiluoma vertraut auf die klassischen Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen und den Einsatz von Desinfektionsgel. Er meidet Menschen, die offensichtlich krank sind, und macht aus dieser Vorsicht keine große Sache. Für ihn ist es eine Frage der Akzeptanz; man muss sich damit abfinden, dass solche Maßnahmen zum Alltag gehören. Seine Herangehensweise ist weniger ausgeprägt als die von Nelin, aber gleichermaßen effektiv für den langfristigen Saisonverlauf.

Deutsche Athleten priorisieren Isolation

Auch die deutschen Biathlon-Stars befinden sich in einer ähnlichen Phase der saisonvorbereitenden Vorsicht. Das deutsche Talent Julia Tannheimer, die erst 21 Jahre alt ist, verrät, dass sie ihre sozialen Kontakte im Herbst deutlich reduziert hat. Sie versucht, nicht zu viele Freunde zu treffen, insbesondere wenn sie weiß, dass diese viel unterwegs sind und oft in Bars oder Clubs feiern gehen.

Tannheimer gibt zu, dass dies vermutlich das Härteste an der Bemühung ist, gesund zu bleiben. Der Verzicht auf das soziale Leben mit Familie und Freunden wird von den Athleten als notwendiges Übel akzeptiert. Diese kollektive Disziplin zeigt, wie hoch der Druck in den oberen Rängen des Biathlonsports ist. Jeder Infekt kann den Start in die neue Weltcup-Serie und damit die medaillenrelevanten Plätze zunichtemachen.

Advertisement

Ausblick auf den Saisonstart in Finnland

Die Kombination aus Schlafmangelvermeidung, Hygienemaßnahmen und sozialer Isolation bildet das Fundament, auf dem die aktuellen Titelträger wie Elvira Öberg und ihre Konkurrenten aufbauen. Mit dem schnellen Übergang von der Vorbereitungsphase zur Wettkampfsaison in Finnland wird sich zeigen, ob diese extremen Maßnahmen erfolgreich sind. Die Athleten hoffen darauf, dass die strikte Trennung zwischen privatem Leben und sportlicher Pflicht sie krankheitsfrei bis zum ersten Schießstand bringt.

Die Berichterstattung über die Gesundheit der Stars rückt somit in den Mittelpunkt der Saisonvorbereitung. Es ist nicht mehr nur die Trainingsausbeute, die analysiert wird, sondern auch der persönliche Verzicht, der geleistet wird. Für die Zuschauer und Experten bedeutet dies, dass die mentale Stärke, auf eigene Bedürfnisse zu verzichten, eine ebenso wichtige Rolle spielt wie die technische Präzision am Schießstand oder die Ausdauer auf der Loipe. Die Biathlon-Saison beginnt also mit einem klaren Fokus auf Erhalt statt nur auf Entwicklung.