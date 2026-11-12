Biathlon-Streit: IBU-Regel zur Gewehraufnahme sorgt für Kontroverse unter Athleten

Biathleten wie Samuelsson und Nelin kritisieren die neue IBU-Vorschrift zur Gewehraufnahme scharf. Die Regel, das Gewehr bis zur Matte zu tragen, wird als unnötig und praktikabel problematisch eingestuft.

Die Internationale Biathlon -Union ( IBU) hat mit einer verschärften Sicherheitsvorschrift zur Handhabung des Gewehrs ein neues Kapitel aufgeschlagen, das jedoch auf heftigen Widerstand innerhalb derathlete-Community stößt. Ab der kommenden Saison ist den Sportlern nicht mehr gestattet, das Gewehr seitlich oder nur teilweise am Körper zu tragen, während sie auf die Schießmatte zulaufen. Stattdessen müssen alle Athleten die Waffe bis zum Erreichen der Matte vollständig auf beiden Schultern tragen. Erst wenn die Füße die Matte berühren, darf der Prozess des Abschulterns eingeleitet werden. Nach dem eigentlichen Schussvorgang ist ebenfalls strikte Vorsicht geboten: Die Waffe muss vor dem Verlassen der Matte sicher auf dem Rücken befestigt sein.

Sebastian Samuelsson, der 29-jährige schwedische Biathlon-Star, äußerte sich in der schwedischen Tageszeitung "Aftonbladet" kritisch zu dieser Neuerung. Obwohl er grundsätzlich anerkennt, dass es gut sei, über Sicherheitsaspekte nachzudenken, ist er überzeugt, dass die aktuelle Ausgestaltung der Regel dem Ziel der Sicherheit nicht dient. Er befürchtet, dass die IBU bei ihrer Regulierung einen Schritt zu weit gegangen ist und sieht Parallelen zu den kontroversen Debatten um den Videobeweis im Fußball. Dort führen technische Details oft zu langen Diskussionen, die den Spielfluss stören.

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Samuelssons Skepsis speist sich aus der Angst vor willkürlichen oder schwer nachvollziehbaren Entscheidungen durch die Jury. Er warnt davor, dass künftige Wettkämpfe möglicherweise nicht mehr vom sportlichen Können, sondern von millimetergenauen Abläufen beim Tragen der Waffe dominiert werden könnten. Die Gefahr liegt darin, dass kleine Fehler, wie das Gewehr einen Moment zu früh von der Schulter zu nehmen oder die Matte nicht regelkonform zu verlassen, zu unnötigen Disqualifikationen oder Zeitstrafen führen könnten. Für die Schiedsrichter könnte die Überwachung dieser spezifischen Bewegungsmuster eine immense Herausforderung darstellen.

Nicht nur Samuelsson, auch sein schwedischer Teamkollege Jesper Nelin äußert sich scharf kritisch zur neuen Regelung. Der 34-jährige Biathlet bezeichnete die Vorgabe in einem Statement gegenüber "Aftonbladet" als lächerlich. Für ihn stellt die Umstellung ein fundamentales Problem dar, da die Athleten jahrelang andere Abläufe trainiert und eingeübt haben. Die abrupte Änderung zwingt die Sportler dazu, ihre motorischen Gewohnheiten komplett neu zu programmieren. Nelin verglich diesen Prozess mit dem Versuch, einem alten Hund ein neues Kommando beizubringen, was aus seiner Sicht kaum praktikabel ist und unnötige Frustration schürt.

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Die Kritik aus Schweden isoliert die IBU nicht, da auch internationale Konkurrenten vor den potenziellen Folgen warnen. Der norwegische Biathlet Martin Uldal hatte bereits früh vor möglichen Problemen im Wettkampf unter Druck gewarnt. Seine Sorge gilt der menschlichen Natur, die unter Stress und Adrenalin oft in alte, eingebaute Muster zurückfällt. Uldal befürchtet, dass Athleten die neuen Regeln unter der Belastung eines Rennen vergessen könnten. Dies könnte dazu führen, dass Sportler ungewollt falsche Handlungen vollziehen, was ein hohes Sicherheitsrisiko darstellt und die Spannung im Wettkampf erhöht.

Die IBU hatte die Neuregelung bereits frühzeitig kommuniziert, um den Athleten ausreichend Zeit für die Anpassung ihrer Techniken zu geben. Trotz dieser Vorlaufzeit bereitet die Umstellung vielen Sportlern weiterhin große Kopfzerbrechen. Die Kombination aus neuen, strikten physischen Anforderungen und der Angst vor juristischen Fehlentscheidungen führt zu einer angespannten Atmosphäre in der Vorbereitung auf die neue Saison. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Praxis im Wettkampf entwickelt und ob die Sicherheitsgewinne den erhöhten administrativen und sportlichen Aufwand tatsächlich rechtfertigen.