Der Biathlon-Weltcup 2026/27 startet in Kontiolahti. ARD, ZDF und Eurosport zeigen das Live-Programm. Neue Experten wie Dorothea Wierer und alte Hasen begleiten die Übertragungen.

Die neue Wintersaison im Biathlon-Weltcup 2026/27 hat bereits begonnen. Die Veranstaltungen locken ein Millionen-Publikum vor die TV-Bildschirme. Die Übertragungen erstrecken sich von Ende November bis Ende März. Die Wettbewerbe finden insbesondere an den Wochenenden statt.

TV-Sender und Live-Stream Angebote

Die Übertragungen sind auf Eurosport sowie in der ARD und im ZDF zu sehen. Die Sender wechseln sich bei den Live-Meldungen ab. Alle Sendungen sind im Free-TV verfügbar. Zusätzliche Streams bieten die kostenlosen Joyn-Plattformen an.

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Der Sport genießt in Deutschland große Beliebtheit. Die Sender begleiten die Wettbewerbe ausführlich. Die Übertragungen enthalten das Live-Geschehen. Interviews und Analysen vertiefen das Verständnis der Fans.

Dorothea Wierer als neue ARD-Expertin

Bei der ARD gibt es einen prominenten Neuzugang. Dorothea Wierer übernimmt die Experten-Rolle. Sie ist eine langjährige italienische Weltklasse-Athletin. Sie ersetzt Erik Lesser in der commentary.

Erik Lesser hat seine Experten-Laufbahn beendet. Wierer tritt in die Fußstapfen von Franziska Preuß. Sie analysiert die Renndynamik der Biathleten. Ihr Wissen aus der aktiven Laufzeit ist wertvoll.

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Der Start findet in Kontiolahti statt. Dort tritt die neue Expertin erstmals auf. Die Fans erwarten eine hohe Qualität. Die Übertragung beginnt im Free-TV.

Springen: Deutsche Legenden im Team

Beim Skispringen gibt es kaum Veränderungen. Viele erfahrene Namen bleiben im Team. Sven Hannawald ist weiterhin dabei. Er gehört zu den erfolgreichsten Springer.

Martin Schmitt begleitet die Wettkämpfe. Severin Freund ist ebenfalls im Team. Sie sind wichtige Stimmen für die Fans. Die Historie der deutschen Springer wird gewürdigt.

Die Übertragungen zeigen die Sprünge live. Die Experten geben technische Einblicke. Die Qualität der Analyse bleibt hoch. Fans vertrauen auf die bewährten Stimmen.

Ski Alpin: Erfahrene Analysten am Mikrofon

Auch beim Ski Alpin sind bekannte Gesichter im Einsatz. Felix Neureuther ist als Experte tätig. Viktoria Rebensburg analysiert die Rennen. Sie sind ehemalige Weltklasse-Athleten.

Fritz Dopfer ist ebenfalls im Team. Josef Ferstl unterstützt die Übertragung. Die Fans freuen sich auf alte Bekannte. Die Experten kennen die Pisten aus Erfahrung.

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Die Kombination aus Live-Bild und Analyse ist stark. Die Sender bieten eine umfassende Berichterstattung. Die Wintersport-Fans können die Spiele verfolgen. Die Qualität der Produktion ist erstklassig.

Start in Kontiolahti und Programmablauf

Der Weltcup-Winter 2026/27 startet jetzt. Kontiolahti ist der erste Austragungsort. Die ARD und das ZDF senden live. Eurosport bietet zusätzliche Abende an.

Die Fans können den Sport kostenlos verfolgen. Joyn bietet die Streams zur Verfügung. Die Übertragungen sind auf allen Geräten verfügbar. Die Woche beginnt mit den ersten Rennen.

Die Berichterstattung ist detailliert und umfassend. Experten kommentieren jede Entscheidung. Die Stimmung im Stadion ist elektrisierend. Die Wintersaison verspricht spannende Momente.

Die neuen Experten bereichern das Programm. Dorothea Wierer bringt frischen Wind. Die etablierten Namen bleiben stabil. Die Mischung macht die Qualität aus.

Die Wintersport-Community ist bereit. Die Übertragungen starten pünktlich. Die Fans warten auf die ersten Starts. Kontiolahti wird zur Hochburg des Sports.

Die Sender planen eine intensive Saison. Täglich gibt es neue Highlights. Die Analysen helfen beim Verständnis. Die Zukunft des Wintersports ist gesichert.