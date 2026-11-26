Der Biathlon-Weltcup beginnt am 26. November in Kontiolahti. Neu sind strikte Waffenregeln, geänderte Qualifikationsmodalitäten für Massenstarts und Fluor-Kontrollen vor den Rennen.

Die neue Biathlon-Saison startet am 26. November 2024 im finnischen Kontiolahti. Die Athleten und Athletinnen begeben sich auf die Pisten, um die erste von insgesamt zehn Weltcup-Stationen der aktuellen Saison zu bestreiten. Für die Fans ist dies der offizielle Beginn der Wettkampfreihenfolge, die mit einem hochkarätigen Aufgebot internationaler Spitzenreiter beginnt.

Neue Waffen- und Startregelungen im Detail

Die Internationalen Biathlon-Union (IBU) hat für diese Saison fundamentale Änderungen bei der Handhabung der Feuerwaffen eingeführt. Die Sportler dürfen ihr Gewehr nun erst abnehmen, nachdem sie die Schießmatte physisch erreicht haben. Zuvor war es erlaubt, die Waffe bereits bei der Einfahrt in den Schießstand abzuschultern, solange der Kontakt zum Rücken bestand. Dieser Schritt soll die Sicherheit im Zielbereich erhöhen und den Ablauf standardisieren.

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Ebenso wird die Rückkehr zum Ski-Startplatz streng reguliert. Die Athleten sind verpflichtet, ihr Gewehr wieder auf den Rücken zu nehmen, bevor sie die Schießmatte verlassen. Verstöße gegen diese neue Prozedur führen zu Zeitstrafen oder disqualifikationsrelevanten Entscheidungen der Kampfrichter. Die Umsetzung dieser Regel gilt als zentrales Element der sportlichen Fairness in der neuen Saison.

Anpassungen beim Massenstart und Fluor-Tests

Der Massenstart unterliegt einer verschärften Qualifikationslogik. Während bisher die 25 besten Athleten der Gesamtwertung automatisch startberechtigt waren, reduziert sich dieses Kontingent nun auf die Top 20. Die verbleibenden zehn Startplätze werden an die punktbesten Athleten der jeweiligen Weltcup-Orte vergeben, die nicht in den ersten zwanzig Rängen der Gesamtwertung stehen. Diese Änderung soll die Wettbewerbsdichte bei diesem speziellen Rennen erhöhen.

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Beim Thema Fluor-Verbot schärfen die Veranstalter den Fokus durch präventive Kontrollen. Die Ski der Athleten werden bereits vor dem eigentlichen Rennbeginn technisch überprüft. Wenn bei dieser Inspektion ein zu hoher Fluor-Anteil festgestellt wird, ist der Start für den betroffenen Athleten nicht gestattet. Diese Prävention ist neu und soll Verstöße im Vorfeld verhindern, da es in der Vergangenheit zu Kontroversen wegen verbotener Gleitmittel kam.

Deutsches Aufgebot mit Debütant Fabian Kaskel

Für das deutsche Nationalteam markiert der Start in Finnland einen Wechsel nach dem Rücktritt von Franziska Preuß. Bei den Frauen gehen Marlene Fichtner, Janina Hettich-Walz, Julia Kink, Julia Tannheimer, Vanessa Voigt und Anna Weidel an den Start. Die Konkurrenz ist international extrem hart, wobei französische und skandinavische Läuferinnen als Hauptfavoriten gelten. Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer tragen die Hoffnung der deutschen Mannschaft bei den Damen.

Bei den Männern startet das deutsche Team mit Philip Horn, Philipp Nawrath, Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Elias Seidl und Fabian Kaskel. Für Fabian Kaskel ist das Rennen in Kontiolahti ein historischer Moment, da er sein Weltcup-Debüt feiert. Er hatte sich in der Qualifikation erfolgreich gegen etablierte Namen wie Roman Rees, Lucas Fratzscher und David Zobel durchgesetzt, die vorerst im IBU-Cup starten.

Internationale Favoriten und TV-Übertragungen

Auf internationaler Ebene gilt der Franzose Eric Perrot, Gesamtweltcupsieger, als einer der Top-Favoriten. Aus Norwegen sind Sturla Holm Laegreid, Johan-Olav Botn und Vetle Sjastad Christiansen als starke Konkurrenten im Rennen. In Schweden will Sebastian Samuelsson vorne mitmischen, während bei den Frauen die Vorjahres-Gesamtsiegerin Lou Jeanmonnot im Fokus steht. Auch Elvira Öberg aus Schweden, Lisa Vittozzi aus Italien und Suvi Minkkinen aus Finnland zählen zum engen Favoritenkreis.

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Die Übertragung der Rennen erfolgt im Wechsel bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Die Wettkämpfe sind zudem in den Mediatheken der Sender sowie im Livestream auf sportschau.de und zdfsport.de verfügbar. Darüber hinaus sichert sich der Sportlizenznehmer Eurosport sowie der Streaming-Dienst DAZN die Rechte an der Veranstaltung, was die globale Reichweite der neuen Saison unterstreicht.

Kalenderstruktur und WM-Ausblick in Otepää

Neben dem Start in Finnland zeichnet sich der Kalender durch strukturelle Verschiebungen aus. Nach dem Jahreswechsel gastiert der Weltcup erstmals wieder in Pokljuka in Slowenien. Die traditionelle Station in Oberhof wurde vom Januar in den März vorverlegt. Dies bedeutet, dass die deutsche Heimstätte die Athleten erst nach der Weltmeisterschaft empfängt.

Die Weltmeisterschaft findet im Februar im estnischen Otepää statt. Für den Massenstart gilt bei der WM weiterhin die alte Regelung, was bedeutet, dass die Top 25 automatisch qualifiziert sind. Diese Ausnahme bestätigt die Sonderstellung der WM im Vergleich zum regulären Weltcup-Kalender. Die Struktur des Winters zielt darauf ab, die logistische Belastung für die Teams zu optimieren und die sportliche Spannung bis zum Höhepunkt der Saison aufrechtzuerhalten.