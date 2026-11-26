Die Biathlon-Saison 2025 beginnt am Donnerstag in Kontiolahti. Mit Trainerin Sandra Flunger und veränderten Kader-Entscheidungen startet der DSV in eine neue Ära.

Am Donnerstag startet in Finnland die neue Weltcup-Saison im Biathlon. Der Ort des Geschehens ist die Schießsportanlage in Kontiolahti. Die Veranstaltung markiert den offiziellen Anfang des Winters für die Athleten. Es folgen insgesamt zehn Stationen auf dem Kalender.

DSV-Trainerwechsel und Kader-Überraschungen

Das Trainerteam des Deutschen Skiverbands hat sich bei den Frauen neu aufgestellt. Die Österreicherin Sandra Flunger hat das Amt von Kristian Mehringer übernommen. Dieser Wechsel erfolgt vor dem Hintergrund der vorangegangenen Saison. Der DSV verzeichnete im letzten Winter lediglich drei Podestplätze. Zudem hinterlässt Franziska Preuß mit ihrem Karriereende eine signifikante Lücke im Team.

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Sandra Flunger überraschte mit der Nominierung für den ersten Lauf in Kontiolahti. Selina Grotian gehört nicht zum deutschen Kader. Johanna Puff fällt krankheitsbedingt aus. Anna Weidel ersetzt sie in der Startliste. Diese Zusammenstellung prägt den deutschen Auftritt zu Beginn.

Starkes Feld mit Norwegen und Frankreich

Das deutsche Team misst sich vorrangig mit Norwegen, Frankreich und Schweden. Diese drei Nationen bestimmten den Weltcup im Vorjahr maßgeblich. Bei den Männern wird ein Duell erwartet. Sturla Holm Laegreid und Johan-Olav Botn vertreten Norwegen. Gegen sie tritt der französische Gesamtweltcupsieger Eric Perrot an.

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Auf weiblicher Seite sicherte sich Lou Jeanmonnot im letzten Jahr die große Kristallkugel. Sie trifft auf massive Konkurrenz im eigenen Team. Julia Simon, Oceane Michelon, Camille Bened und Justine Braisaz-Bouchet sind ebenfalls am Start. Elvira Öberg startet für Schweden. Sie verzichtet erstmals auf ihre Schwester Hanna Öberg. Hanna Öberg erwartet ihr erstes Kind. Die Italienerin Lisa Vittozzi sorgt ebenfalls für Furore.

Übertragungsmöglichkeiten für Zuschauer

Fans können die Wettkämpfe bei den öffentlich-rechtlichen Sendern verfolgen. ARD und ZDF zeigen die Rennen regelmäßig. Die Übertragungen laufen parallel in den Mediatheken. Sportschau.de und zdfsport.de bieten ebenfalls Zugriff. Der Weltcup ist zudem auf Eurosport zu sehen.

Kalenderänderungen und Saisonhöhepunkt in Estland

Der Saisonkalender weist nach den ersten drei Stationen Pausen auf. Die Rennen in Kontiolahti, Hochfilzen und Le Grand Bornand folgen. Anschließend steht die Weihnachtspause an. Danach gibt es einen Abstecher nach Silvester auf die Pokljuka. Diese Station liegt ungewöhnlich spät im Kalender.

Eine große Änderung betrifft den Terminplan für den Januar. Oberhof rutscht von der Mitte des Monats in den März. Ruhpolding ist somit der erste Heim-Weltcup 2027. Der Höhepunkt findet vom 10. bis zum 21. Februar statt. Die Weltmeisterschaft findet in Otepää statt. Das dreifache Finale folgt danach. Oberhof und Östersund sind Teil dieser Serie. Das Finale endet am 21. März in Oslo.