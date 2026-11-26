Die Biathlon-Saison beginnt am Donnerstag in Kontiolahti. Das DSV-Team setzt auf Trainerin Sandra Flunger und muss gegen Norwegen und Frankreich antreten.

Am Donnerstag startet die neue Biathlon - Weltcup -Saison offiziell in der finnischen Stadt Kontiolahti. Insgesamt erwarten die Athleten und Fans zehn Wettkampfstationen, die den Höhepunkt mit der Weltmeisterschaft in der estnischen Stadt Otepää erreichen werden. Die SPORTBILD-Redaktion fasst vor dem ersten Rennen alle relevanten Informationen für die Fans zusammen.

Neue Trainerstrategie und Kaderänderungen im DSV

Beim Deutschen Skiverband (DSV) hat sich im Trainingsteam der Frauen eine wesentliche Personalie geändert. Die Österreicherin Sandra Flunger übernimmt die Verantwortung und folgt damit auf Kristian Mehringer. Diese Änderung ist notwendig, da das Team im vergangenen Winter nur drei Podestplätze erklimmen konnte. Zudem hinterlässt die im Ruhestand befindliche Franziska Preuß eine große Lücke im Aufgebot.

Also read Biathlon-Weltcup 2025: Start in Kontiolahti mit neuem Trainer und Wechseln im DSV-Kader

Sandra Flunger hat bereits mit einer überraschenden Entscheidung für Diskussionen gesorgt. Die Athletin Selina Grotian gehört nicht zum deutschen Kader für den ersten Weltcup in Kontiolahti. Auch Johanna Puff fällt krankheitsbedingt aus und wird durch Anna Weidel ersetzt. Dies bildet das aktuelle Aufstellungsbild für den Saisonstart.

Harte Konkurrenz durch Norwegen, Frankreich und Schweden

Das deutsche Team muss sich insbesondere an drei Nationen messen, die den Weltcup im letzten Jahr dominierten: Norwegen, Frankreich und Schweden. Dies gilt für die Rennen der Frauen sowie der Herren. Bei den Männern wird das Duell wahrscheinlich zwischen den starken Norwegern Sturla Holm Laegreid und Johan-Olav Botn sowie dem französischen Gesamtweltcupsieger Eric Perrot ausgetragen.

Advertisement

Advertisement

Auch bei den Damen ist die Konkurrenz vielfältig. Lou Jeanmonnot gewann im letzten Jahr die große Kristallkugel für Frankreich. Sie hat innerhalb des eigenen Teams massive Konkurrenz durch Julia Simon, Oceane Michelon, Camille Bened und Justine Braisaz-Bouchet. Hinzu kommt schwedische und italienische Kraft, wobei die Schwedin Elvira Öberg verzichtet. Sie kann auf ihre Schwester Hanna, die ein erstes Kind erwartet, nicht zurückgreifen. Auch die Italienerin Lisa Vittozzi wird für Furore sorgen wollen.

Übertragungsrechte und zeitplanerische Veränderungen

Für die Wintersportfans gibt es gute Nachrichten regarding der Sichtbarkeit. Die meisten Biathlon-Wettkämpfe werden üblicherweise von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD oder ZDF übertragen. Die Rennen laufen parallel in den Mediatheken der Sender sowie auf den Plattformen sportschau.de und zdfsport.de. Darüber hinaus ist der Weltcup auch bei Eurosport und anderen Partnern zu sehen.

Der Kalender bleibt in seinen Grundzügen vertraut, weist aber signifikante Änderungen auf. Nach den ersten drei Stationen in Kontiolahti, Hochfilzen und Le Grand Bornand folgt die traditionelle Weihnachtspause. Danach führt ein ungewöhnlicher Abstecher kurz nach Silvester auf die Pokljuka. Eine große Veränderung ergibt sich ab diesem Zeitpunkt.

Der Ort Oberhof rutscht statt in die Mitte Januar nun in den März. Damit wird Ruhpolding zum ersten Heim-Weltcup im Jahr 2027. Der Saison-Höhepunkt findet vom 10. bis zum 21. Februar statt, wenn der Biathlon-Tross zur Weltmeisterschaft nach Otepää reist. Den Abschluss bildet das Dreierpack aus Oberhof, Östersund und dem Finale in Oslo am 21. März. Diese Struktur bietet den Athleten lange Phasen der Vorbereitung und der Erholung.