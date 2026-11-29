Der Biathlon-Weltcup 2026/27 startet in Kontiolahti. Dorothea Wierer ersetzt Erik Lesser bei der ARD. Alle Details zu Kommentatoren, Sendetermine und Stream.

Die Wintersportsaison 2026/27 hat offiziell begonnen und lockt bereits Millionen von Zuschauern vor die Fernseher. Besonders die Disziplinen Biathlon, Skispringen und Ski Alpin dominieren in den Wochenenden von Ende November bis Ende März die TV-Bühne. Dabei steht im Fokus, wer das Geschehen kommentiert und analysiert. Die Übertragungen laufen im freien Fernsehen auf Eurosport sowie im Wechsel bei der ARD und dem ZDF, wobei ein kostenloser Stream über die Plattform Joyn ergänzt wird.

Der Startschuss für die neue Saison fällt in Kontiolahti. Dort tritt nun ein prominentes Gesicht im Experten-Team der ARD an, das die Nachfolge von Erik Lesser antritt. Der frühere Biathlon-Profi hatte seine Karriere als TV-Experte beendet. Die italienische Weltklasse-Athletin Dorothea Wierer übernimmt nun die Rolle als Kommentatorin und Analytikerin. Sie soll die Fußstapfen von Franziska Preuß und anderen bekannten Stimmen verfolgen, die zuvor das deutsche Sendeangebot prägten.

Also read ARD-Team 2026/27: Dorothea Wierer ersetzt Erik Lesser im Biathlon-Team

Neue Expertenteams bei ARD und Eurosport

Die ARD setzt in der neuen Saison stark auf Erfahrung aus der aktiven Spitze. Dorothea Wierer bringt als langjährige Weltklasse-Athletin eine hohe Expertise mit, die sie in die Übertragungen einbringt. Ihre Aufgaben umfassen die Live-Kommentierung sowie tiefgehende Analysen der Wettkämpfe. Damit ergänzt sie das bestehende Team der ARD und des ZDF, das die Rennen gemeinsam begleitet. Die Partnerschaft zwischen den Sendern sorgt dafür, dass die Events breit im Free-TV verfügbar sind.

Auch auf Eurosport bleibt das Line-up largely unverändert. Die Plattform deckt ebenfalls einen großen Teil des Programms ab. Hier arbeiten erfahrene Moderatoren und Analysten zusammen, um die Rennen detailliert zu begleiten. Die Zusammenarbeit zwischen ARD, ZDF und Eurosport stellt sicher, dass Fans unabhängig vom gewählten Sender umfassendes Material erhalten. Interviews mit den Athleten und technische Analysen sind fester Bestandteil jeder Übertragung.

Advertisement

Bewährte Stimmen im Skispringen

Im Skispringen bleiben die Strukturen stabil. Viele der erfolgreichsten deutschen Springer der Geschichte sind auch in der Saison 2026/27 wieder an Bord. Sven Hannawald, Martin Schmitt und Severin Freund gehören weiterhin zum festen Experten-Team. Sie bringen ihre einzigartigen Perspektiven in die Berichterstattung ein und deuten Sprünge sowie Taktiken für das Publikum auf. Ihre Anwesenheit sorgt für Kontinuität und Vertrauen bei den Fans.

Die Kombination aus aktueller Sportberichterstattung und historischem Wissen macht die Sendungen attraktiv. Während Dorothea Wierer im Biathlon neue Impulse setzt, stiften die Springer-Legenden Identität im eigenen Fach. Diese Aufteilung der Kompetenzen ermöglicht eine hochwertige Abdeckung beider Sportarten. Die Zuschauer profitieren von der unterschiedlichen Expertise, die jeweils auf die spezifischen Anforderungen des Sports zugeschnitten ist.

Aktualitäten im Ski Alpin und Ausblick

Auch beim Ski Alpin greifen die Sender auf bewährte Kräfte zurück. Viktoria Rebensburg, Fritz Dopfer und Josef Ferstl gehören zum festen Team der Analysen. Sie stehen zusammen mit Felix Neureuther für qualitative Einblicke in die Alpin-Rennen. Als ehemalige Weltklasse-Athleten verfügen sie über das nötige Fachwissen, um Rennen zu deuten und die Leistungen der aktuellen Stars zu bewerten. Ihre Stimmen sind fester Bestandteil der TV-Produktion.

Der Start in Kontiolahti markiert den Beginn einer intensiven Wettkampfserie. Die Fans können die Rennen live im Free-TV verfolgen und nutzen zusätzlich den Joyn-Stream für mobilen Zugang. Die Konkurrenz im Biathlon ist besonders hoch, da sich viele Athleten auf die Bühne drängen. Dorothea Wierer wird eine entscheidende Rolle spielen, um die Entwicklung der Sportlerin zu begleiten. Die Saison verspricht spannende Momente, die von erfahrenen Experten professionell begleitet werden.