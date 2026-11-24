Der Biathlon-Weltcup 2026/27 startet am 26. November in Kontiolahti. Das deutsche Team setzt auf Philipp Nawrath und Vanessa Voigt nach dem Abschied von Franziska Preuß.

Die neue Wettkampfsaison im Biathlon-Weltcup nimmt am 26. November ihren Lauf, wobei der finnische Ort Kontiolahti als Austragungsort für den Auftakt dient. Dieser terminliche Start markiert den Beginn einer umfangreichen Reihe von Wettkämpfen, die bis Mitte März 2026 andauert und dabei sowohl auf die athletischen Leistungen der Sportler als auch auf die taktische Vorbereitung der Nationalteams abzielt.

Saisonstruktur mit 58 Weltcup-Wettbewerben

Zwischen dem Ende des Monats November und dem Ende des darauffolgenden Monats März planen die Organisatoren insgesamt 58 Weltcup-Wettbewerbe auf dem Programm. Hinzu kommen zwölf Rennen, die speziell als Weltmeisterschaften ausgelegt sind und somit eine zusätzliche hohe Konkurrenz für die Teilnehmer darstellen. Der Zeitplan ist dabei so gestaltet, dass die Athleten über mehrere Monate hinweg ihre Form stabil halten müssen, um an der Spitze mitzumischen.

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Die erste Station findet am 26. November 2026 in Kontiolahti statt. An diesem Tag wird der Einzelbewerb der Herren durchgeführt, der ab 16:15 Uhr beginnt. Am darauffolgenden Tag, dem 27. November, steht ab 16:15 Uhr der Einzelbewerb der Frauen auf der Tagesordnung. Damit starten direkt zwei Disziplinen hintereinander, was den Athleten von Anfang an hohe Konzentration abverlangt.

Am 28. November 2026 folgen dann die Staffelwettbewerbe. Die Single-Mixed-Staffel ist für 13:10 Uhr angesetzt, während die Mixed-Staffel um 15:15 Uhr den Tag der Teamwettbewerbe beschließt. Diese frühen Starts erfordern von den Verbänden eine präzise Logistik, um die Sportler rechtzeitig an die Schussbahn zu bringen. Der Fokus liegt dabei auf der schnellen Anpassung an die lokalen Bedingungen in Finnland.

Am 29. November 2026 runden Sprintrennen die erste Woche ab. Für die Herren beginnt der Sprint um 13:00 Uhr, während die Damen um 16:15 Uhr starten. Diese frühen Termine in der ersten Woche legen den Grundstein für die gesamte Saison und testen bereits die erste Spur der aktuellen Leistungsdiagnostik aller teilnehmenden Nationen.

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Wechsel an der Spitze nach der Ära Preuß

Das deutsche Nationalteam betritt diese Saison in einer Umbruchphase, da die erfolgreiche Skisportlerin Franziska Preuß ihre Karriere beendet hat. Damit fehlt dem Team eine der erfahrensten und erfolgreichsten Athletinnen in der Geschichte des Sports. Diese Lücke muss nun durch eine neue Generation von Leistungsträgern geschlossen werden, die sich bereits in den letzten Tests etabliert haben.

Bei den Herren zählen Philipp Nawrath und Philipp Horn zu den größten Hoffnungen. Beide haben sich in der vergangenen Zeit kontinuierlich verbessert und besitzen das Potenzial, gegen die internationalen Spitzennamen mitzuspielen. Ihre Leistungen werden maßgeblich darüber bestimmen, wie erfolgreich das deutsche Herren-Team in den kommenden Monaten auftritt und ob sie gegen die norwegische Dominanz bestehen können.

Im Damenteam ruhen die Erwartungen vor allem auf Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz. Beide Sportlerinnen verfügen über umfangreiche Erfahrung und haben in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie Weltcupsiegern Paroli bieten können. Zusätzlich wird das Top-Talent Julia Tannheimer hoch gehandelt, die durch ihre schnellen Entwicklungen in den letzten Wettkämpfen Aufmerksamkeit erregt hat und als aufstrebende Kraft gesehen wird.

International zeigt sich das Bild der favorisierten Athleten anders. In der Saison 2025/26 siegte der Norweger Sturla Holm Laegreid im Gesamtweltcup der Herren. Er gilt somit als einer der Hauptsieger, die es in Kontiolahti und den folgenden Rennen zu bezwingen gilt. Seine Konstanz und Präzision machen ihn zu einer permanenten Gefahr auf der Schussbahn.

Bei den Damen hatte in der Saison 2025/26 Lou Jeanmonnot die Nase vorne. Sie sicherte sich den Gesamtweltcup-Titel und ist damit die amtierende champion der Frauen. Lou Jeanmonnot hatte im Winter zuvor noch knapp an Franziska Preuß gescheitert, was ihre hohe Konkurrenzfähigkeit unterstreicht. Ihre Leistung wird als großer Maßstab für die neue Saison dienen.

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Deutsche Stationen und Übertragungsoptionen

Traditionell gastiert der Biathlon-Weltcup auch in der neuen Saison zweimal in Deutschland. Im Januar stehen dabei die renommierten Rennen in Ruhpolding auf dem Programm, die stets auf große Zuschauermassen hoffen. Die Sportler und das Publikum freuen sich auf die heiße Atmosphäre und die besondere Motivation, die die deutschen Heimspiele mit sich bringen.

Ungeachtet dessen findet der Aufenthalt in Oberhof ungewohnterweise erst im März statt. Diese zeitliche Verschiebung bringt eine Änderung im Rhythmus der deutschen Sportler mit sich, da die Reiseziele und die Akklimatisierung anders geplant werden müssen. Die Verschiebung nach Ende der Wintersaison hinweg kann sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Belastungssteuerung bedeuten.

Die Saison endet dann schließlich am 15. März 2026 im norwegischen Oslo. Dieser Termin dient als Saisonabschluss, an dem die letzten Punkte für die Gesamtwertung vergeben werden. Die Wahl von Oslo als Endpunkt unterstreicht die historische Bedeutung des Landes für den Biathlonsport und bietet den Athleten eine traditionelle Bühne für ihre Leistungen am Ende der langen Wettkampfserie.

Für die Zuschauer bietet sich die Möglichkeit, die Rennen im kostenlosen Livestream auf Joyn zu verfolgen. Dort werden ausgewählte Ereignisse der Saison im Free-TV übertragen, was den Zugang für viele Fans erleichtert. Die ARD und das ZDF sind hier die wichtigsten Partner, die die Wettbewerbe live ins Programm einbinden und somit die Berichterstattung sicherstellen.

Neben Joyn gibt es auch auf sportschau.de sowie zdf.de die Möglichkeit, die Rennen im Stream zu sehen. Diese kostenlosen Angebote gewährleisten, dass keine Kosten für die Verfolgung der Rennen anfallen. Somit haben die Fans die Möglichkeit, alle wichtigen Momente der Athleten aus Kontiolahti bis nach Oslo live zu verfolgen.

Sogenannte Eurosport-Livestreams stehen ebenfalls zur Verfügung, diese sind jedoch kostenpflichtig. Sie bieten zusätzliche Funktionen und eine umfassende Abdeckung, was für hartnäckige Fans interessant sein kann. Die Kombination aus kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten stellt sicher, dass alle Interessierten eine Möglichkeit finden, den Biathlon-Weltcup 2026/27 zu verfolgen und die Ergebnisse der deutschen Sportler zu verfolgen.