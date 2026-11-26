Der Biathlon-Weltcup startet am 26. November 2026 in Kontiolahti. Das deutsche Team tritt ohne Franziska Preuß an. Alle Termine, Stream-Tipps und Favoriten.

Die neue Saison des Biathlon-Weltcup s 2026/27 findet ihren offiziellen Startschuss in der finnischen Stadt Kontiolahti. Am 26. November 2026 geht das Feld um die ersten Wettbewerbe der Skisaison an den Start. Der Kalender umfasst einen umfassenden Block, der bis in den März 2027 hineinreicht und mit dem Saisonfinale in Oslo endet. Insgesamt sind 58 Weltcup-Rennen sowie zwölf Rennen zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften geplant.

Deutsches Team ohne große Namen

Das deutsche Nationalteam betritt die Piste in einer Phase des strukturellen Wandels. Mit dem Karriereende von Franziska Preuß ist ein zentraler Bezugspunkt der vergangenen Jahre entfernt. Die Mannschaft verlässt die Ära der absoluten Weltspitzenfavoritinnen und setzt nun auf eine neue Generation von Leistungsträgern. Die Verantwortung für die Medaillen hopes liegt bei den Herren primär bei Philipp Nawrath und Philipp Horn.

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Auf der weiblichen Seite des Podiums blickt der Verband mit großer Erwartung auf Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz. Zusätzlich wird das Top-Talent Julia Tannheimer als entscheidender Faktor für die Punktgewinne gehandelt. Diese Konstellation markiert einen klaren Neuanfang für den Deutschen Biathlon-Verband, der sich von den Erfolgen der Vorgängersaison löst.

Chronologie und Live-Übertragungen

Die Woche in Kontiolahti ist dicht gepackt mit Wettkämpfen für alle Disziplinen. Am 26. November 2026 startet um 16:15 Uhr der 20-Kilometer-Massenstart der Männer, der als Livestream auf der Plattform Joyn verfügbar ist. Am folgenden Tag, dem 27. November 2026, folgen um 16:15 Uhr die Einzelrennen der Damen und Herren. Am 28. November 2026 stehen die Single-Mixed-Staffel und die Mixed-Staffel auf dem Programm, die jeweils um 13:10 Uhr und 15:15 Uhr den Wettbewerb eröffnen.

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Den Höhepunkt der Auftaktwoche bilden die Sprints am 29. November 2026. Hier gehen die Herren um 13:00 Uhr und die Damen um 16:15 Uhr an die Starthilfen. Für die Zuschauer ergeben sich aus diesem Zeitplan optimale Möglichkeiten, die Leistungen der neuen Hoffnungsträger wie Philipp Nawrath und Janina Hettich-Walz live zu verfolgen. Die Übertragung der Rennen ist über verschiedene Kanäle für das Publikum zugänglich.

Überblick über den Saisonkalender

Der Zeitplan der Saison 2026/27 erstreckt sich von November 2026 bis Mitte März 2027. Nach der Startphase in Finnland findet der nächste große Meilenstein am 26. November 2026 in Oslo statt. Der Kalender bietet zudem traditionelle Termine in Deutschland. Im Januar 2027 gastiert der Weltcup in Ruhpolding, wo die ersten deutschen Rennen stattfinden.

Ein ungewöhnliches Element bringt der Terminplan für Oberhof. Das Rennen in der thüringischen Stadt findet ungewohnterweise erst im März 2027 statt und dient als Vorboten der Meisterschaftsphase. Der Kalender setzt die Reise mit dem Finale in Oslo fort, das den Winter 2026/27 beschließt und wichtige Punkte für die Gesamtwertung bereithält.

Vorgängerwertung und Mediale Reichweite

Die aktuelle Dominanz im Biathlon-Weltcup liegt beim französischen Team. Eric Perrot sicherte sich in der zurückliegenden Saison 2025/26 den Titel im Gesamtweltcup der Herren. Bei den Damen hatte Lou Jeanmonnot die Nase vorn, die in der Saison zuvor noch knapp hinter Franziska Preuß gescheitert war. Diese Ergebnisse definieren die Maßstäbe, die die neue deutsche Generation übertreffen muss.

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Die mediale Abdeckung der Rennen ist breit aufgestellt. Ausgewählte Wettbewerbe sind im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. Zusätzlich bieten die Sender ARD und ZDF freie Übertragungen an, die auch auf sportschau.de und zdf.de gestreamt werden können. Für tiefergehende Analysen und vollständige Abdeckung stehen kostenpflichtige Streams bei Eurosport bereit. Somit ist für jeden Interessenten die Möglichkeit gegeben, die Rennen der neuen Ära um Philipp Nawrath und Vanessa Voigt live zu begleiten.