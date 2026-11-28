Der Biathlon-Weltcup startet am 26. November 2026 in Kontiolahti. Das deutsche Team setzt nach dem Ende von Franziska Preuß auf Nawrath, Horn und Voigt. 58 Wettbewerbe stehen an.

Die neue Biathlon-Saison 2026/27 startet offiziell am 26. November 2026 in der finnischen Stadt Kontiolahti. Insgesamt 58 Weltcup-Wettbewerbe und zwölf Weltmeisterschafts-Rennen sind von Ende November bis Ende März auf dem Kalender vermerkt. Die deutsche Nationalmannschaft begibt sich ohne die langjährige Starathletin Franziska Preuß in den Winter, da deren Karriere beendet ist. Die Hoffnungen ruhen nun primär auf Philipp Nawrath und Philipp Horn bei den Herren sowie auf Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und dem Talentscout Julia Tannheimer bei den Damen.

Saisonstruktur und Wettkalender im Detail

Der Saisonauftakt findet am 26. November mit dem Einzel der Männer um 16:15 Uhr statt. Am 27. November folgt um 16:15 Uhr das Einzel der Frauen. Das dritte Wettbewerbs-Block-Weekend umfasst am 28. November die Single-Mixed-Staffel um 13:10 Uhr und die Mixed-Staffel um 15:15 Uhr. Den Abschluss der ersten Woche bilden am 29. November die Sprints, wobei der Sprint der Männer um 13:00 Uhr und der Sprint der Frauen um 16:15 Uhr an den Start geht.

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Die komplette Saison zieht sich über mehrere Monate hin und endet traditionell im norwegischen Oslo. Der Saisonabschluss ist für Mitte März 2026 geplant, was einen engen Zeitrahmen für die Athletin und Athleten bedeutet. Deutschland ist dabei ein fester Bestandteil des internationalen Kalenders. Zweimal im Jahr gastiert der Weltcup auf deutschem Boden, was lokale Fans eine direkte Partizipation am Geschehen ermöglicht.

Deutsche Aufstellung ohne Preuß und neue Favoriten

Der Verzicht auf Franziska Preuß verändert die dynamische Landschaft des deutschen Teams signifikant. Bei den Herren übernehmen Philipp Nawrath und Philipp Horn die Führungsaufgaben. Beide stehen unter Beobachtung, da sie den Erfolg der Vorgängerrunde sichern müssen. Im Damenbereich zählen Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz zu den erfahrensten Kräften. Als großes Talent wird die junge Julia Tannheimer gehandelt, die potenziell eine Schlüsselrolle spielen könnte.

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Auf internationaler Ebene müssen diese Namen gegen die Gewinner der vergangenen Runde antreten. Eric Perrot sicherte sich in der Saison 2025/26 den Gesamtweltcup bei den Männern. Bei den Damen hatte Lou Jeanmonnot die Nase vorn, die im Winter davor noch knapp an Franziska Preuß gescheitert war. Der direkte Vergleich zwischen den deutschen Hoffnungsträgern und diesen etablierten Weltklasse-Athleten wird im Fokus der Saison stehen.

Medienrechte und Übertragungen im Free-TV

Fan und Zuschauer haben verschiedene Möglichkeiten, die Rennen der Saison 2026/27 zu verfolgen. Ausgewählte Wettbewerbe werden im kostenlosen Free-TV übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie Eurosport sind hier maßgeblich beteiligt. Die Übertragungen gewährleisten eine breite Verfügbarkeit für das deutschsprachige Publikum ohne zusätzliche Gebühren.

Neben dem线sehen gibt es digitale Streaming-Optionen für interessierte Sportfans. Der kostenpflichtige Livestream von Joyn bietet eine zentrale Plattform für die Inhalte. Zudem stehen Streams auf den Webseiten von sportschau.de und zdf.de zur Verfügung. Wer den Live-Feed von Eurosport nutzen möchte, muss mit einem kostenpflichtigen Abo rechnen. Diese Diversifizierung der Zugänge spiegelt die aktuelle Medienlandschaft im Spitzensport wider.

Termine in Ruhpolding und Oberhof

Die Heimspiele in Deutschland sind in den Januar und März verteilt. Traditionell starten die deutschen Rennen im Januar in Ruhpolding. Dort findet der erste von zwei deutschen Terminen dieser Saison statt. Die Atmosphäre vor Ort ist durch die große Unterstützungsgruppe der deutschen Fans geprägt.

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Der zweite deutsche Termin findet in Oberhof statt. Ungeachtet der traditionellen Reihenfolge wird der Wettbewerb in Oberhof ungewohnterweise im März ausgetragen. Diese zeitliche Verschiebung unterscheidet sich von früheren Jahresplänen. Die Kombination aus der frühen Phase in Ruhpolding und der späten Phase in Oberhof bietet den Athleten zwei wichtige Ankerpunkte in der Saison. Die genauen Uhrzeiten für diese deutschen Rennen richten sich nach den jeweiligen Wettkampfformaten und den geografischen Bedingungen.