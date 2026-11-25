Die Biathlon-Saison 2026/27 startet am 26. November in Kontiolahti. Das deutsche Team setzt nach dem Ende von Franziska Preuß auf junge Talente wie Philipp Nawrath und Vanessa Voigt.

Die neue Biathlon-Weltcup -Saison 2026/27 startet offiziell am 26. November im finnischen Kontiolahti. Der deutsche Verband blickt mit einem frischen Kader auf den Winter, nachdem die langjährige Starathletin Franziska Preuß ihre Karriere beendet hat. Ohne die bisherige Führungspersönlichkeit müssen sich die deutschen Fans nun auf eine neue Generation von Spitzensportlern einstellen.

Spielplan und Wettbewerbsumfang

Das Programm der kommenden Wintersaison ist mit einer hohen Dichte an Wettkämpfen versehen. Von Ende November bis Mitte März stehen insgesamt 58 Weltcup-Wettbewerbe auf dem Kalender. Zusätzlich finden zwölf Weltmeisterschafts-Rennen statt, die in diesen Zeitraum integriert sind. Der Saisonauftakt beginnt in Finnland und zieht sich bis zum Ende der Wettkampfreihenfolge im norwegischen Oslo.

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Der Kalender sieht eine intensive Phase im Winter vor. In Deutschland gastiert der Weltcup traditionell zweimal. Im Januar finden die Rennen in Ruhpolding statt. Ein ungewöhnliches Detail betrifft den Standort Oberhof. Dort werden die Wettkämpfe ungewohnterweise erst im März ausgetragen. Diese Verschiebung bietet den Athleten eine längere Phasenunterbrechung vor dem Saisonfinale.

Deutsche Hoffnungen und Starterfolge

Die Erwartungen an das deutsche Team verteilen sich nach dem Weggang von Franziska Preuß auf mehrere neue Gesichter. Bei den Herren tragen vor allem Philipp Nawrath und Philipp Horn die größten Hoffnungen. Beide Sportler müssen sich nun beweisen, um die Leistungslücke zu schließen. Sie gelten als die tragenden Säulen der deutschen Herren-Mannschaft.

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Im Damenteil sind Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz die erfahrenen Größen. Dazu kommt das Top-Talent Julia Tannheimer, die als größtes Neuentdeckungspotenzial gehandelt wird. Diese drei Athletinnen bilden den Kern der deutschen Damen, die in der vergangenen Saison unter anderem von Lou Jeanmonnot angeführt wurde. Jeanmonnot hatte sich im Vorjahr knapp vor Preuß durchgesetzt und den Gesamtweltcup gewonnen.

Auch bei den Männern gab es einen klaren Sieger in der vergangenen Saison. Eric Perrot holte sich die Gesamtwertung im Winter 2025/26. Seine Dominanz setzt den Maßstab für die neue Saison. Die deutschen Sportler müssen sich dieser hohen Konkurrenz stellen, um internationale Erfolge zu erzielen.

Termine und TV-Übertragungen

Der Start in Kontiolahti bringt einen dichten Programmplan mit sich. Am 26. November findet der 20-Kilometer-Massenstart der Männer statt. Dieser Wettkampf startet um 16:15 Uhr im Livestream auf Joyn. Am Folgetag, dem 27. November, folgt das Einzel der Frauen, ebenfalls um 16:15 Uhr. Diese Zeiten sind für die deutsche Fangemeinde besonders relevant.

Am 28. November steht die Doppelbelastung durch die Single-Mixed-Staffel und die Mixed-Staffel an. Die Single-Mixed-Staffel startet um 13:10 Uhr. Die Mixed-Staffel folgt um 15:15 Uhr. Am letzten Tag des Auftakt-Wochenendes, dem 29. November, finden die Sprints statt. Die Männer starten um 13:00 Uhr und die Frauen um 16:15 Uhr.

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Für die Zuschauer gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Rennen zu verfolgen. Ausgewählte Wettkämpfe werden im Free-TV übertragen. Sender wie ARD und ZDF bieten hierbei Zugang. Der Streaming-Dienst Joyn ermöglicht zudem kostenlosen Livestreams. Neben Joyn streamen auch sportschau.de und zdf.de die Veranstaltungen kostenlos.

Alternativ steht Eurosport zur Verfügung. Die Übertragungen dort sind jedoch kostenpflichtig. Fans, die nicht abonnieren möchten, sollten sich auf die freien Kanäle beschränken. Die Verfügbarkeit im Free-TV gilt als wichtiger Faktor für die Sichtbarkeit des Sports. Die technischen Details der Streams bleiben jedoch den jeweiligen Plattformen vorbehalten.

Die Saison 2026/27 verspricht somit einen spannenden Neuanfang für den deutschen Biathlon-Sport. Ohne die legendäre Franziska Preuß rücken neue Talente in den Fokus. Philipp Nawrath und Vanessa Voigt müssen die Erwartungen erfüllen. Die vielen Wettkämpfe bis März geben den Athleten Zeit zur Einarbeitung.

Der Live-Blick nach Kontiolahti beginnt Ende November. Die Zuschauer können dann verfolgen, wie sich die neue Ordnung im Feld herauskristallisiert. Die Kombination aus Free-TV und kostenpflichtigen Diensten sichert eine breite Deckung. Die sportlichen Ambitionen sind hoch, die Herausforderungen durch erfolgreiche Konkurrenten wie Eric Perrot ebenfalls. Der Startschuss ist gesetzt.