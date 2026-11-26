Die Biathlon-Saison 2026/27 startet am 26. November in Kontiolahti. Erfahren Sie alles zur neuen deutschen Aufstellung nach Preuß' Karriereende, dem Kalenderplan und den Streaming-Optionen für Fans.

Die neue Saison 2026/27 im Biathlon-Weltcup beginnt am 26. November 2026 mit dem traditionellen Auftakt in der finnischen Stadt Kontiolahti. Diese Veranstaltung markiert den offiziellen Startschuss für die Skijäger-Saison, die bis Mitte März 2027 mit dem Saisonabschluss in Oslo andauert. Insgesamt sind für diesen Zeitraum fünfundfünfzig Weltcup-Wettbewerbe sowie zwölf Rennen bei Weltmeisterschaften im Kalender geplant, die eine intensive Wettkampfreise durch den Winter versprechen.

Kaderumbruch ohne Franziska Preuß

Der deutsche Biathlon-Nationalkader tritt in die neue Saison 2026/27 ohne seine langjährige Führungspersönlichkeit Franziska Preuß ein, die ihre Karriere beendet hat. Diese Abwesenheit verändert die Dynamik innerhalb des Teams erheblich, da die Hoffnungen für die deutschen Farben nun auf eine neue Generation von Athleten ruhen. Bei den Herren sind Philipp Nawrath und Philipp Horn als die wichtigsten Hoffnungsträger für Medaillen und gute Platzierungen identifiziert worden.

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Im Damen-Kader liegt der Fokus auf der Erfahrung und Talentdichte des Teams. Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt werden als die am höchsten gehandelten Starterinnen angesehen. Zusätzlich wird das Top-Talent Julia Tannheimer mit großem Interesse begleitet, da sie die Lücke, die durch den Rückzug erfahrener Sportler entstanden ist, füllen soll. Diese Neuausrichtung definiert die strategischen Ziele des deutschen Bundesverbandes für den Winter 2026/27.

Internationale Dominanz und Vorjahressieger

Auf internationaler Ebene gehen die Titelverteidiger der vergangenen Saison 2025/26 als klare Favoriten in die neue Runde. Der französische Star Eric Perrot gewann im Vorjahr den Gesamtweltcup der Herren und wird versuchen, diese Dominanz in Kontiolahti zu verteidigen. Bei den Damen hatte Lou Jeanmonnot die Nase vorne und konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen, wobei sie im Winter zuvor noch knapp an den Leistungen von Franziska Preuß gescheitert war.

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Die hohe Konzentration auf diese wenigen Top-Athleten deutet darauf hin, dass die Startaufstellungen in den ersten Rennen der Saison extrem hart umkämpft sein werden. Für das deutsche Team bedeutet dies, dass sie gegen etablierte Stars wie Eric Perrot und Lou Jeanmonnot um jede Sekunde kämpfen müssen. Die Erwartungen sind hoch, insbesondere da die Lücke, die durch den Weggang von Preuß entstanden ist, noch nicht vollends geschlossen ist.

Wettkalender und deutsche Gastgeberschaften

Der Kalender für die Saison 2026/27 ist dicht gestaltet und beginnt am 26. November 2026 mit dem Einzel der Männer in Kontiolahti um 16:15 Uhr. Am darauffolgenden Tag, dem 27. November 2026, folgt das Einzel der Frauen zur gleichen Uhrzeit. Am 28. November 2026 stehen die Staffelwettbewerbe auf dem Programm, beginnend mit der Single-Mixed-Staffel um 13:10 Uhr und der Mixed-Staffel um 15:15 Uhr. Den Abschluss der ersten finnischen Woche bildet am 29. November 2026 das Doppelsprint-Rennen der Männer und Frauen um 13:00 Uhr bzw. 16:15 Uhr.

Traditionell gastiert der Biathlon-Weltcup auch zweimal in Deutschland, wobei die Termine im Vergleich zu früheren Jahren verschoben wurden. Im Januar stehen die Rennen in Ruhpolding auf dem Programm, die einen weiteren Höhepunkt der Wintersaison darstellen. Ungewöhnlicherweise findet das Rennen in Oberhof erst im März 2027 statt, was die lange Dauer der Saison bis zum Finale in Oslo unterstreicht.

Übertragungsoptionen und Streaming

Fans können die Rennen der Saison 2026/27 auf verschiedenen Plattformen verfolgen. Eine ausgewählte Anzahl von Wettbewerben wird im kostenlosen Free-TV übertragen, wobei sich die Rechte auf Sender wie ARD und ZDF verteilen. Für digitale Zuschauer bietet die Streaming-Plattform Joyn Live-Übertragungen an, die speziell für den deutschen Markt zugänglich sind und eine bequeme Verfolgung der Events ermöglichen.

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Zusätzlich zu Joyn bieten auch sportschau.de und zdf.de Live-Streams der Rennen an, die kostenlos nutzbar sind. Für diejenigen, die das komplette Angebot der Eurosport-Plattform nutzen möchten, stehen Livestreams zur Verfügung, die jedoch kostenpflichtig sind. Diese vielfältigen Möglichkeiten stellen sicher, dass sowohl traditionelle Fernsehzuschauer als auch digitale Nutzer umfassend über den Weltcup 2026/27 informiert bleiben können.