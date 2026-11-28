Der Biathlon-Weltcup startet am 26. November 2026 in Kontiolahti. Das deutsche Team setzt ohne Preuß auf Nawrath, Voigt und Tannheimer. Alle Termine und Streams.

Die neue Saison 2026/27 im Biathlon-Weltcup startet am 26. November 2026 im finnischen Kontiolahti. Dieses Ereignis markiert den offiziellen Beginn der Wettkampfreihe für die Skisportler, die in den kommenden Monaten um Podestplätze und Punkte kämpfen werden. Der Startort in Finnien ist ein etablierter Ort im Weltcup-Kalender und bietet optimale Bedingungen für den Saisonauftakt.

Spielplan und Wettbewerbstatistik

Vom Ende November 2026 bis zur Finalwoche Mitte März 2027 steht ein dichtes Programm auf der Tagesordnung. Insgesamt sind 58 Weltcup-Wettbewerbe sowie zwölf Meisterschaftsrennen für diesen Winter geplant. Diese hohe Anzahl an Rennen erfordert von den Athleten eine hervorragende physische und mentale Ausdauer über mehrere Monate hinweg. Die Verteilung der Rennen erstreckt sich über die gesamten Wintermonate, wobei die Intensität im Frühjahr oft noch einmal ansteigt.

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Der erste Renntag am 26. November 2026 widmet sich dem Einzel der Männer, das um 16:15 Uhr beginnt. Am darauffolgenden Tag, dem 27. November 2026, steht das Einzel der Frauen auf dem Programm, ebenfalls um 16:15 Uhr. Diese Disziplinen testen nicht nur die Schießgenauigkeit, sondern auch die Ausdauer der Läufer über eine längere Distanz. Die Planung dieser ersten zwei Tage legt den Grundstein für die gesamte Saison und setzt erste Akzente in der Gesamtwertung.

Am 28. November 2027 folgen die Staffelwettbewerbe mit der Single-Mixed-Staffel um 13:10 Uhr und der Mixed-Staffel um 15:15 Uhr. Diese Teamdisziplinen erfordern eine enge Abstimmung und schnelles Reagieren auf Fehler der Gegner. Am Sonntag, den 29. November 2027, geht es mit den Sprints weiter. Die Männer starten um 13:00 Uhr und die Frauen um 16:15 Uhr. Die Sprint-Rennen sind oft entscheidend für das Selbstvertrauen der Athleten am Anfang der Saison.

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Deutsche Teamstrategie und Neuausrichtung

Das deutsche Nationalteam tritt in die Saison 2026/27 ohne seine langjährige Führungspersönlichkeit Franziska Preuß an. Nach dem Karriereende der beliebten Biathletin hat sich das Aufbauschema der Mannschaft grundlegend verändert. Die Hoffnungen der Fans und Trainer liegen nun auf einer jüngeren und weniger etablierten Generation von Spitzensportlern. Diese Veränderung erfordert Geduld und Vertrauen in das Potenzial der neuen Akteure.

Bei den Herren wird Philipp Nawrath als einer der Hauptakteure gehandelt. Seine Leistungen in den Vorjahren haben gezeigt, dass er das Tempo im Weltcup halten kann. Zusammen mit Philipp Horn bildet er das starke Fundament für die deutsche Männermannschaft. Beide Athleten müssen beweisen, dass sie im Kampf um die besten Plätze mithalten können, da die Konkurrenz im Feld der Männer sehr hoch ist.

Im Damenteam setzen die Deutschen auf Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz. Beide sind erfahrene Fahrerinnen, die bereits Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt haben. Zusätzlich wird großes Potenzial in der Top-Talentin Julia Tannheimer gesehen. Sie gilt als vielversprechendes Nachwuchstalent, das in dieser Saison auf sich aufmerksam machen soll. Die Kombination aus Erfahrung und jungem Schwung soll den deutschen Weg bereiten.

Vergangene Saison und aktuelle Favoriten

Um die aktuelle Situation einzuordnen, ist ein Blick auf die abgelaufene Saison 2025/26 unerlässlich. Auf der Männerseite war der Franzose Eric Perrot der erfolgreiche Gesamtweltcupsieger. Seine Dominanz in der vergangenen Saison zeigt das hohe Niveau im internationalen Biathlonsport. Für die deutschen Athleten bedeutet dies, dass sie in der neuen Saison gegen einen starken Referenzwert antreten müssen, um sich in der Spitze zu behaupten.

Bei den Damen siegte Lou Jeanmonnot in der Gesamtwertung der Saison 2025/26. Sie konnte sich damit auch gegen die am Winter zuvor aktive Franziska Preuß durchsetzen, die knapp an der Titelverteidigung scheiterte. Die Entwicklung der letzten beiden Jahre zeigt einen Wandel im Damendress, der nun mit dem Rückzug von Preuß weiter voranschreitet. Die neuen Favoritinnen des deutschen Teams müssen sich unter diesem neuen Druck etablieren.

Die internationale Konkurrenz wird sich anpassen, da sich die deutschen Reihen verändert haben. Nicht nur die Sieger der letzten Saison, sondern auch aufstrebende Nationen werden die Lücke nutzen, um Punkte zu sammeln. Die Erwartungshaltung in Deutschland ist daher nicht auf sofortige Siege gerichtet, sondern auf die langfristige Entwicklung der neuen Stars. Jeder Erfolg in der Saison 2026/27 wird als wichtiger Schritt gewertet.

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Übertragungsrechte und Sendeplätze in Deutschland

Für die Zuschauer in Deutschland bieten die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF eine breite Abdeckung der Rennen. Die Übertragungen im Free-TV ermöglichen es einem großen Publikum, den Weltcup kostenlos zu verfolgen. Zudem sind Livestreams auf den Plattformen von sportschau.de und zdf.de verfügbar. Diese digitalen Angebote ergänzen das lineare Fernsehen und erlauben einen flexiblen Zugang zu den Wettkämpfen.

Neben den kostenfreien Angeboten gibt es auch Premium-Optionen. Der Anbieter Eurosport stellt Livestreams bereit, die jedoch kostenpflichtig sind. Zuschauer, die zusätzliche Kameraeinstellungen oder erweiterte Analysen wünschen, können auf diese Plattformen zurückgreifen. Die Vielfalt der angebotenen Medienkanäle stellt sicher, dass alle Fans die Rennen der Biathlon-Saison 2026/27 verfolgen können.

Zusätzlich gastiert der Weltcup traditionell zweimal in Deutschland. Im Januar finden die Rennen in Ruhpolding statt, wo die deutschen Fans ihre Athleten direkt unterstützen können. Diese Heimrennen sind für die Mannschaften ein besonderer Motivationsschub. Die Atmosphäre in Ruhpolding ist legendär und hat bereits in der Vergangenheit die Leistungen der Fahrer beeinflusst.

Einen ungewöhnlichen Termin im Kalender gibt es für den Weltcuport Oberhof. Während die Rennen dort sonst früher im Jahr stattfinden, ist der Termin in diesem Winter auf den März verlegt. Diese Verschiebung ermöglicht es den Athleten, ihre Formkurve anders zu planen. Die Zuschauer in Thüringen können die Aktionen dann im Hochwinter erleben, wenn oft besondere Witterungsbedingungen herrschen.

Der Saisonabschluss ist für Mitte März 2027 im norwegischen Oslo geplant. Norwegen ist eine Hochburg des Biathlons, und ein Endspurt in diesem Land erfordert alles aus den Athleten. Die letzte Woche der Saison wird entscheiden, wer die Trophäen nach Hause bringt. Für die deutschen Farben ist dies die Chance, noch Punkte zu sammeln und die neue Ära unter Nawrath, Voigt und Co. positiv abzuschließen.