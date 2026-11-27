Der Biathlon-Weltcup startet am 26. November 2026 in Kontiolahti. Deutschland tritt ohne Preuß an. Alle Termine, Stream-Tipps und Kandidaten für die neue Saison.

Die neue Ära des Biathlon-Weltcups startet am 26. November 2026 in Kontiolahti, Finnland. Die Saison 2026/27 öffnet ihre Tore mit einem intensiven Programm, das bis Mitte März 2027 andauert. Insgesamt stehen 58 Weltcup-Wettbewerbe sowie zwölf Wettkämpfe zur Weltmeisterschaft auf der Agenda. Dieser Start setzt eine klare Richtung für den Winter vor, in dem sich die Landschaft im deutschen Kader deutlich verändert hat.

Neue Gesichter im deutschen Kader

Das deutsche Team tritt in die Saison 2026/27 ohne die langjährige Führungspersönlichkeit Franziska Preuß ein. Nach ihrem Karriereende ruhen die Erwartungen an eine neue Generation von Athleten. Bei den Herren übernehmen Philipp Nawrath und Philipp Horn die Rolle als Hauptritter des Teams. Beide stehen im Fokus der Presse und der Verbände, da sie die Lücke schließen müssen, die die Abgänge hinterlassen haben.

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Im Damencenter blickt man mit gemischten Gefühlen, aber auch mit großer Hoffnung in die Zukunft. Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz gelten als die etablierten Stützen, die die Ergebnisse tragen sollen. Zusätzlich wird großes Vertrauen in das Top-Talent Julia Tannheimer gesetzt. Sie gilt als eine der vielversprechendsten Nachwuchsfahrerinnen, die das deutsche Team in dieser herausfordernden Übergangsphase repräsentieren wird.

Wettbewerbsplan und historische Kontexte

Die Vorarbeit für den Start in Finnland ist bereits getan. Die Herren-Saison 2025/26 ging zu Gunsten von Eric Perrot aus, der die Gesamtwertung für sich entscheiden konnte. Im Damencenter zeigte Lou Jeanmonnot ihre Dominanz. Sie lag vor der aktuellen Saison knapp vor der scheidenden Legende Franziska Preuß, was den hohen Druck für die Nachfolgerinnen verdeutlicht.

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Der Spielplan für das Wochenende in Kontiolahti ist detailliert festgelegt. Am 26. November startet der Einzelwettbewerb der Männer um 16:15 Uhr. Am Folgetag, dem 27. November, folgen um 16:15 Uhr die Einzelrennen der Frauen. Das Programm wird am 28. November durch die Single-Mixed-Staffel um 13:10 Uhr und die Mixed-Staffel um 15:15 Uhr erweitert. Den ersten Sprint-Tag bilden am 29. November um 13:00 Uhr die Herren und um 16:15 Uhr die Damen.

Übertragungsorte und Streaming-Optionen

Für die Fans gibt es im Jahr 2026/27 wieder diverse Möglichkeiten, den Action live zu verfolgen. Ausgewählte Rennen werden im kostenlosen Free-TV gesendet. Sender wie die ARD und das ZDF stellen ihre Kapazitäten bereit, um das Geschehen zu übertragen. Zusätzlich bietet die Plattform Joyn einen kostenlosen Livestream an, über den sich Zuschauer insbesondere auf mobilen Geräten oder Smart-TVs die Übertragungen ansehen können.

Neben Joyn stehen weitere offizielle Streams zur Verfügung. Nutzer können die Übertragungen auch über sportschau.de oder zdf.de verfolgen. Diese Optionen bieten oft zusätzliche analytische Einblicke oder Kamerafahrten, die das Erlebte bereichern. Für ein umfassenderes Erlebnis ohne Unterbrechungen bleibt jedoch Eurosport eine Option. Hier sind die Livestreams jedoch kostenpflichtig, was eine Abwägung zwischen Komfort und Kosten erforderlich macht.

Traditionsorte und geografische Routen

Neben dem Start in Skandinavien bleibt Deutschland ein fester Bestandteil des Rennkalenders. Der Weltcup gastiert traditionell zweimal auf deutschem Boden. Im Januar findet der Höhepunkt in Ruhpolding statt, einem der renommiertesten Stätten des Sports. Das Rennen in Oberhof ist in der Saison 2026/27 ungewohnterweise terminlich verschoben. Hier stehen die Wettkämpfe nicht wie üblich im Winterstart, sondern erst im März 2027 an.

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Die Saison zieht sich somit von Ende November 2026 bis zum Abschluss in Oslo, Norwegen, im März 2027. Diese geografische Route bietet den Athleten verschiedene Herausforderungen durch unterschiedliche Klimazonen und Pistenbedingungen. Für die deutsche Delegation ist die Reise nach Norwegen zum Saisonfinale der letzte Test, um die Punkte für die Gesamtwertung zu maximieren oder Titel zu verteidigen.