Die Biathlon-Saison 2026/27 startet am 26. November in Kontiolahti. Das deutsche Team startet ohne Franziska Preuß mit neuen Hoffnungsträgern wie Philipp Nawrath und Vanessa Voigt.

Die neue Biathlon-Saison 2026/27 startet am 26. November 2026 im finnischen Kontiolahti mit einem umfassenden Wettbewerbprogramm. Insgesamt planen die Organisatoren bis Mitte März 2026 insgesamt 58 Weltcup-Wettbewerbe und zwölf weitere Titelkämpfe für die Skijäger aus aller Welt. Der Saisonauftakt findet in der ersten Novemberwoche statt und bildet den Startschuss für den jährlichen Kampf um die nationalen und internationalen Erfolge.

Deutsches Team startet ohne Franziska Preuß

Das deutsche Nationalteam geht als eines der zentralen Akteure in die neue Wintersaison, die nach dem Ende der Karriere von Franziska Preuß ohne eine der bisherigen ganz großen Stars beginnt. Dieser Wechsel in der Personalstruktur bedeutet einen erheblichen Wechsel in der strategischen Ausrichtung des Teams, da die bisherigen Dominanzstrukturen im Feld der deutschen Biathleten nun neu verteilt werden müssen. Die Verantwortlichen setzen bei den Herren primär auf Philipp Nawrath und Philipp Horn als die führenden Hoffnungsträger für die kommenden Rennen und Gesamtwertungen.

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Bei den Damen wird die Verantwortung auf eine breitere Schulterlast verteilt, wobei Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz als etablierte Kraft im Feld gelten. Zusätzlich wird dem Top-Talent Julia Tannheimer eine sehr hohe Erwartungshaltung entgegengebracht, die das Feld der deutschen Kandidatinnen für die Podiumsplatzierungen maßgeblich tragen soll. Die Kombination aus Erfahrung und neuem Nachwuchs soll dabei helfen, die Lücke zu schließen, die durch den Weggang der langjährigen Starathletin entstanden ist.

Wettbewerbsskalen und internationale Konkurrenz

Die internationale Konkurrenz präsentiert sich für die deutsche Auswahl alles andere als schwach, insbesondere vor dem Hintergrund der Vorjahresergebnisse. Bei den Herren gewann Eric Perrot den Gesamtweltcup in der Saison 2025/26 und zählt damit zu den stärksten Favoriten auf die Titelfolge. Bei den Damen hatte Lou Jeanmonnot die Nase vorne, die im Winter zuvor noch knapp an der deutschen Dominanz durch Franziska Preuß gescheitert war und nun als direkter Kontrahent für die neuen deutschen Hoffnungsträgerinnen auftritt.

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Das Programm in Kontiolahti ist dabei extrem dicht gestaffelt, um die Athleten von Beginn an auf das höchste Niveau einzustellen. Am 26. November stehen die Einzelrennen der Männer und Frauen auf dem Plan, wobei jeweils um 16:15 Uhr das Finale beginnt. Am 27. November folgt der 15-Kilometer-Einzelwettbewerb der Frauen ab 16:15 Uhr im Livestream auf Joyn, ehe am darauffolgenden Tag am 28. November die Single-Mixed-Staffel um 13:10 Uhr und die Mixed-Staffel um 15:15 Uhr ausgetragen werden.

Medienrechte und Streaming-Optionen für Fans

Für die Zuschauer in Deutschland bietet sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Sport live zu verfolgen, da ausgewählte Rennen der Saison im Free-TV zu sehen sind. Die Sender ARD und ZDF sowie die Plattform Eurosport haben sich die Rechte gesichert, um ein breites Publikum zu erreichen. Dabei kann auf Joyn ein kostenloser Livestream genutzt werden, was den Zugang zum Sport für viele Fans erheblich erleichtert.

Neben dem kostenlosen Angebot von Joyn bestehen weitere legale Streaming-Optionen, die speziell für Nutzer eingerichtet wurden. Auf sportschau.de und zdf.de können Fans ebenfalls im Stream die Übertragungen der Rennen verfolgen, was eine zusätzliche flexible Möglichkeit zur Verfolgung der Wettbewerbe bietet. Für diejenigen, die ein umfassenderes Angebot suchen, stellt Eurosport Livestreams bereit, die jedoch kostenpflichtig sind und eine höhere Auflösung sowie zusätzliche Analysen bieten können.

Termine in Deutschland und Saisonverlauf

Die Saison erstreckt sich nicht nur über Finnland, sondern zieht sich bis Mitte März 2026 mit dem Saisonabschluss im norwegischen Oslo. Traditionell gastiert der Weltcup auch zweimal in Deutschland, was für die heimischen Fans große Events verspricht. Im Januar stehen dabei die bekannten Rennen von Ruhpolding auf dem Programm, die jedes Jahr auf hohe Zuschauerzahlen und eine besondere Atmosphäre hoffen lassen.

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Ungeachtet des traditionellen Formats gibt es bei den Terminen eine kleine Änderung im Kalender. In Oberhof werden die Rennen ungewohnterweise erst im März ausgetragen und geschossen, anstatt wie früher im frühen Jahr. Diese Verschiebung ist Teil des komplexen Terminkalenders, der die Logistik der Teilnehmer weltweit berücksichtigen muss. Die Struktur der Saison bleibt damit sowohl für die Athleten als auch für die Medienpartner eine anspruchsvolle Herausforderung, die Präzision und Ausdauer auf der Ski-Spur erfordert.