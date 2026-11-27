Julia Tannheimer erreicht Platz 7 und erfüllt die WM-Norm. Janina Hettich-Walz landet auf Platz 48. Elvira Öberg gewinnt den Einzelwettbewerb in Kontiolahti deutlich.

Janina Hettich-Walz (30) hatte sich ihren Start in die neue Biathlon -Saison sicherlich anders vorgestellt. Beim Weltcup -Auftakt im finnischen Kontiolahti erlebte die Vize-Weltmeisterin von 2024 ein deutliches Schieß-Debakel. Im Einzelwettbewerb über 15 Kilometer schoss sie fehlerhaft und landete am Ende auf einem enttäuschenden 48. Platz im Gesamtklassement.

Julia Tannheimer erfüllt WM-Norm zum Saisonauftakt

Deutlich besser verlief das Rennen für die Biathlon-Toptalentin Julia Tannheimer (21). Die Ulmerin legte nur einen einzigen Schießfehler vor und erzielte damit einen starken siebten Platz. Mit diesem Resultat knackt sie direkt zum Saisonauftakt die notwendige Norm für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. "Ich bin super happy mit dem Rennen. Es ist ein mega Gefühl, dass es endlich mal im Wettkampf mit dem Schießen geklappt hat", erklärte Tannheimer nach dem Lauf in der ARD.

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Elvira Öberg sichert sich historischen Sieg

Den Sieg im Einzelwettbewerb sicherte sich die Schwedin Elvira Öberg (27). Mit nur einem Fehler in der Zielrunde setzte sie sich vor der Finnin Sonja Leinamo (24) und der Französin Julia Simon (30) durch. Für Öberg handelt es sich um den 15. Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Diese Leistung zeigt, dass die deutschen Athletinnen nicht an den erfolgreichen Saisonauftakt ihrer männlichen Kollegen anknüpfen konnten. Am Donnerstag hatte Justus Strelow (29) mit Rang zwei für den ersten deutschen Podestplatz der neuen Saison gesorgt.

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Vanessa Voigt verpatzt letzte Schießeinheit

Für Vanessa Voigt (29) hätte bis zum letzten Schießen deutlich mehr herauskommen können. Die erste Runde absolvierte sie fehlerfrei, doch in der entscheidenden letzten Serie musste sie mehrfach absetzen. Dabei verlor sie wertvolle Zeit und leistete sich schließlich einen Fehler, was auf den 13. Platz reichte. Voigt analysierte das Ergebnis nach dem Rennen selbstkritisch und zog einen direkten Vergleich zu früheren Leistungen. "Dann war wieder der Schisser in mir. Vielleicht habe ich Ende der Saison die Eier, aber jetzt habe ich sie noch nicht", gestand sie.

Nächste Chancen und Sprint in Kontiolahti

Trotz der durchwachten Ergebnisse bieten die deutschen Fahrerinnen bereits am Sonntag die nächste Gelegenheit zur Verbesserung. Dann steht in Kontiolahti der Sprint der Frauen auf dem Programm. Der Start erfolgt um 16.15 Uhr. Janina Hettich-Walz wird versuchen, das Schieß-Debakel aus dem Einzel zu vergessen und im Sprint wieder nach vorn zu kommen. Die Atmosphäre im finnischen Gastgeberland bleibt dennoch von der großen Dominanz skandinavischer und französischer Athletinnen geprägt, während das deutsche Team nach stabilen Schießergebnissen sucht.