Julia Tannheimer startet stark in die neue Biathlon-Saison und erreicht die WM-Norm. Janina Hettich-Walz muss sich mit Platz 48 begnügen, während Elvira Öberg gewinnt.

Im finnischen Kontiolahti begann die neue Biathlon-Weltcup-Saison für die deutschen Athletinnen mit extrem unterschiedlichen Verläufen. Die Vize-Weltmeisterin des Vorjahres, Janina Hettich-Walz, startete mit einem schweren Schießdebakel und landete am Ende auf einem enttäuschenden 48. Platz im Einzelrennen über 15 Kilometer. Dieses Ergebnis entspricht nicht den hohen Ansprüchen, die an eine Top-Athletin dieser Kategorie gestellt werden.

Julia Tannheimer knackt direkt die WM-Norm

Im klaren Kontrast dazu präsentierte sich die 21-jährige Ulmerin Julia Tannheimer als klare Gewinnerin des Tages. Mit lediglich einem einzigen Schießfehler sicherte sie sich einen starken siebten Platz im Rennen. Dieses Ergebnis bedeutet für das Biathlon-Toptalent den direkten und sofortigen Einzug in die Norm für die anstehenden Weltmeisterschaften.

Also read Biathlon: Justus Strelow stürmt beim Biathlon-Auftakt auf Platz 2

Tannheimer zeigte sich nach dem Rennen überglücklich über ihre Performance. Sie betonte in einem Interview mit der ARD ihre Zufriedenheit und beschrieb das Gefühl, als wäre es ein mega Erlebnis, endlich im harten Wettkampf mit dem Schießen zu klappen. Für die deutsche Mannschaft ist dies ein wichtiger positiver Impuls zum Saisonstart.

Öberg siegt, Voigt verpatzt letzte Runde

Den Sieg im Einzelrennen der Frauen sicherte sich die Schwedin Elvira Öberg. Bei nur einem Schießfehler gewann sie vor der finnischen Konkurrentin Sonja Leinamo und der Französin Julia Simon. Für Öberg markiert dieser Triumph ihren 15. Weltcup-Sieg in ihrer bisherigen Karriere und unterstreicht ihre dominante Stellung im internationalen Biathlonsport.

Advertisement

Advertisement

Eine weitere deutsche Teilnehmerin, Vanessa Voigt, hatte bis zur letzten Schießposition gute Chancen auf ein höheres Ergebnis. Obwohl sie die ersten 15 Scheiben präzise traf, musste sie in der letzten Serie mehrfach absetzen und verlor dabei wertvolle Zeit. Am Ende führte ein weiterer Fehler dazu, dass sie nur auf Rang 13 klassiert wurde.

Voigt äußerte sich nach dem Rennen selbstkritisch zu ihrer Leistung. Sie gestand ein, dass der Schusser in ihr noch nicht die erforderliche Reife für diese Phase der Saison erreicht habe. Im Vergleich zu anderen Athletinnen, die Ende der Saison an ihre Grenzen gehen, fühlt sie sich aktuell noch nicht in der Lage, die notwendige Härte aufzubringen.

Deutsche Männer zuvor erfolgreich, Sprint am Sonntag

Die deutsche Frauenmannschaft kann mit diesem Ergebnis nicht an den erfolgreichen Saisonauftakt der Herren anknüpfen. Bereits am Donnerstag hatte Justus Strelow mit dem zweiten Platz für den ersten deutschen Podestplatz der neuen Weltcup-Saison gesorgt. Dieser Erfolg der Männer steht nun im Fokus, während die Frauen noch Optimierungspotenzial sehen.

Für Janina Hettich-Walz bietet sich bereits am kommenden Sonntag die Chance auf einen sofortigen Neustart. Dann steht in Kontiolahti der Sprint für die Frauen auf dem Programm. Das Rennen ist für 16.15 Uhr angesetzt und gibt der früheren Vize-Weltmeisterin die Möglichkeit, die Schwäche aus dem Einzel zu korrigieren.