Biathlon-WM 2023: Johannes Thingnes Bö und die Medaillen-Jagd

Die Biathlon-Weltmeisterschaft 2023 hat in Lenzerheide, Schweiz, begonnen. Nach einem Bronzemedaillen-Start in der Mixed-Staffel richtet sich nun der Fokus auf den Sprint der Männer. Johannes Thingnes Bö steht als einer der Top-Favoriten im Rampenlicht.

Seit Mittwoch ist die Medaillen -Jagd eröffnet. Bis zum 23. Februar finden insgesamt 12 WM-Wettkämpfe im schweizerischen Lenzerheide statt. Die Biathlon - Weltmeisterschaft steigt in diesem Jahr in Lenzerheide in der Schweiz. Nach der Mixed-Staffel am Mittwoch geht es mit dem Sprint der Männer weiter. Der WM-Auftakt macht Lust auf mehr. Bei der Mixed-Staffel konnte die deutsche Delegation Bronze holen.

Für die Deutschen war das die erste Medaille in diesem Wettbewerb seit sechs Jahren (2019 Silber in Östersund). Für Franziska Preuß (30) war es die insgesamt achte WM-Medaille. Klar ist: Beim Sprint der Männer gehört Johannes Thingnes Bö (31) einmal mehr zu den Top-Favoriten. Der Norweger wird zum Saisonende zurücktreten und will sich mit einem Knall von der Biathlon-Bühne verabschieden. Dazu greifen sein in dieser Saison schon zweimal siegreicher Bruder Tarjei Bö (36) und der Weltcup-Führende Sturla Holm Lägreid (27) nach Medaillen. Das Rennen am Samstag zeigt das ZDF live im Free-TV. Den Sprint der Männer kommentiert Volker Grube, dazu sind Co-Kommentator Sven Fischer und die Expertinnen Laura Dahlmeier und Denise Herrmann-Wick im Einsatz. Die Moderation übernimmt Alexander Ruda. Beginn der Übertragung ist um 14.50 Uhr.





