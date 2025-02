Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide: Termine, Übertragung und Medaillenchancen des deutschen Teams

Alle Informationen zur Biathlon-Weltmeisterschaft 2025 in Lenzerheide: Termine, Übertragung im Free-TV und Stream, Medaillenchancen des deutschen Teams und die Favoriten im Überblick.

Die Biathlon - Weltmeisterschaft 2025 findet vom 12. bis 23. Februar in Lenzerheide (Schweiz) statt. Zwölf spannende Wettkämpfe werden dort ausgetragen, bei denen die besten Biathleten der Welt ihr Können beweisen werden.

Wann genau startet das Biathlon-Fest? Welches Rennen folgt auf welchem? Wo kann man die Biathlon-WM live verfolgen, im Free-TV oder im Stream? Wie stehen die Chancen des deutschen Teams? Die Übertragung der Biathlon-WM 2025 wird unter anderem von den Free-TV-Sendern ARD und ZDF aufgegriffen. Das ZDF ist für die Übertragung der ersten Hälfte der Weltmeisterschaft zuständig, während die ARD die zweite Hälfte abdeckt. Zusätzlich bietet Eurosport Liveübertragungen aller Rennen an. Zuschauer können die Biathlon-WM auf allen drei Free-TV-Sendern verfolgen, da die Sender die Übertragungen kostenlos anbieten. Die ARD und ZDF stellen zudem kostenlose Streams auf ihren Internetseiten und in ihren Mediatheken bereit. Der Eurosport-Stream ist über discovery+ und DAZN verfügbar, wobei beide Anbieter kostenpflichtig sind.Der Deutsche Biathlon-Verband (DSV) setzt auf junge Talente und erfahrene Athleten. Die deutschen Biathletinnen haben gute Chancen auf Medaillen, insbesondere Franziska Preuß, die in diesem Winter in starker Form ist und die Spitze des Gesamtweltcups anführt. Selina Grotian ist ebenfalls eine starke Konkurrentin und kann auf Edelmetall hoffen. Auch die Staffel hat gute Aussichten, wenngleich der Ausfall von Vanessa Voigt zu verzeichnen ist. Top-Talent Johanna Puff könnte für Überraschungen sorgen. Bei den Männern sind Philipp Nawrath und Justus Strelow die Favoriten, wenngleich beide als Außenseiter in die Rennen gehen. Eine Medaille in der Staffel ist möglich, das DSV-Team dürfte um Bronze kämpfen.





