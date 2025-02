Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide: Termine, Übertragung und Favoriten

Alle Informationen zur Biathlon-Weltmeisterschaft 2025 in Lenzerheide: Termine, Übertragung im Free-TV und Stream, Chancen des deutschen Teams und Favoriten.

Die Biathlon -Weltmeisterschaft 2025 findet vom 12. bis 23. Februar in Lenzerheide (Schweiz) statt. Zwölf Wettkämpfe werden ausgetragen, bei denen die besten Biathleten der Welt ihr Können unter Beweis stellen. Wann genau beginnen die Rennen, wer überträgt live im Free-TV und Stream und wie stehen die Chancen des deutschen Teams? Dieser Artikel gibt Ihnen Antworten auf all diese Fragen.Die Übertragung der Biathlon -WM 2025 wird zwischen ARD und ZDF aufgeteilt.

Das ZDF überträgt die erste Hälfte der Weltmeisterschaft, während die ARD für die zweite Hälfte verantwortlich ist. Eurosport bietet ebenfalls eine Live-Übertragung aller Rennen an. Alle drei Free-TV-Sender stellen kostenlose Streams auf ihren Internetseiten und in ihren Mediatheken zur Verfügung. Darüber hinaus können die Eurosport-Übertragungen auf den Streaming-Plattformen discovery+ und DAZN verfolgt werden, die jedoch kostenpflichtig sind. Für alle Biathlon-Fans, die unterwegs sind, bietet ran.de einen Liveticker zu allen zwölf Rennen sowie kurze Rennberichte nach dem Ende in der ran-App.Bei den Frauen hat das deutsche Team gute Chancen auf Medaillen. Franziska Preuß führt den Gesamtweltcup an und präsentiert sich in starker Form. Auch Selina Grotian (Platz 7) ist eine ernstzunehmende Konkurrentin. Die Staffel hat ebenfalls Chancen auf eine Medaille, obwohl der Ausfall von Vanessa Voigt zu bedauern ist. Top-Talent Johanna Puff könnte überraschen. Bei den Männern gelten Philipp Nawrath (Platz 11) und Justus Strelow (Platz 17) als die Favoriten, die aber als Außenseiter in die Rennen gehen. Die deutsche Staffel hat ebenfalls Chancen auf eine Medaille, wobei man wohl um Bronze kämpfen müsste. Die Norweger und Franzosen dominieren den Gesamt-Weltcup bei den Männern. Sebastian Samuelsson (Schweden, Platz 6) ist der einzige Athlet aus einer anderen Nation in den Top 8. Beide Nationen werden wohl auch die Staffel unter sich ausmachen. Auf Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bö, Eric Perrot und Emilien Jacquelin sollten Sie bei den Männerrennen achten. Bei den Frauen liefern sich Preuß und die Französin Lou Jeanmonnot ein spannendes Duell. Beide sind Favoritinnen bei der WM. Auch Jeanmonnots Teamkolleginnen Julia Simon und Jeanne Richard sind in guter Form, ebenso wie die Schwedin Elvira Öberg.





