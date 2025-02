Biathlon-WM in Lenzerheide: Preuß geht mit guten Chancen ins Jagdrennen

Franziska Preuß startet als Favoritin in das Jagdrennen der Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide. Die deutsche Biathletin blickt auf eine starke Saison zurück und hat gute Chancen auf eine Medaille. Bei den Männern geht Johannes Thingnes Bö mit großem Vorsprung ins Rennen.

Die 55. Biathlon - Weltmeisterschaft en setzen am Sonntag mit den Verfolgungsrennen fort. Während Franziska Preuß mit guten Aussichten in das Jagdrennen in Lenzerheide geht, sehen sich die Chancen der DSV-Männer nahezu aussichtslos. Im Damen-Rennen geht die Französin Julia Braisaz-Bouchet als Favoritin ins Rennen, nachdem sie den Sprint vor Lisa Vittozzi (Italien) und Justine Braisaz-Bouchet für sich entschied.

Bronze ging an die Finnin Suvi Minkkinen, die nur 0,2 Sekunden hinter Preuß die Verfolgung aufnimmt, aber nicht zu den Favoritinnen zählt. Preuß startet als Sechste und blickt auf eine starke Saison zurück. Sie liegt im Verfolgungsweltcup auf Platz zwei und feierte bereits einen Sieg und zwei dritte Plätze in vier Rennen. Die anderen drei Jagdrennen gewann allesamt die Französin Jeanmonnot, die diesmal als Sechste ins Rennen geht. Ob sich Sprintsiegerin Braisaz-Bouchet wie so oft in dieser Saison Schwächen am Schießstand leistet, bleibt abzuwarten. Kommt sie nahezu fehlerfrei durch, dürfte die laufstarke Französin auch von der als Zweite startenden Preuß kaum abzufangen sein. Die Loipen von Lenzerheide liegen ihr perfekt. Auch die deutschen Frauen haben gute Chancen auf Medaillen im Jagdrennen. Preuß liegt im Verfolgungsweltcup auf Rang zwei, schaffte in vier Rennen schon einen Sieg und zwei dritte Plätze. Die anderen drei Jagdrennen gewann allesamt die Französin Jeanmonnot, die diesmal als Sechste ins Rennen geht. „Man mag immer gut performen und geht es am Sonntag wieder voll fokussiert an. Aber trotzdem habe ich mein Ziel gleich zum Glück schon erreicht mit einer Einzelmedaille. Ich hoffe, dass man dann mit mehr Gelassenheit am Start ist“, so Preuß. Bei den Männern startet Johannes Thingnes Bö mit 27,7 Sekunden Vorsprung bereits einsam ins Rennen. Das Hauen und Stechen um die weiteren Podestplätze wird sicher noch intensiver. Für das DSV-Quartett geht es um Rehabilitation nach dem enttäuschenden Sprint. In den vier Verfolgungen des Winters versprühten die deutschen Biathleten noch keinen Glanz, was aber oft auch an ungünstigen Ausgangspositionen im Sprint lag. Zu mehr als einem siebten Rang von Riethmüller reichte es bislang nicht. „Wir wissen selbst, dass wir es können. Wir müssen es einfach nur machen und dann kann das erfolgreich werden. Es ist natürlich leichter zu sagen als zu machen. Aber manchmal muss nur der Glücksstein auf die richtige Seite fallen - und dann passt das schon“, so Riethmüller





