Biathlon-WM Oberhof: Deutsche Frauen und Männer in der Verfolgung

Die Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof erreichen ihren Höhepunkt mit der Verfolgung der Frauen und Männer. Die deutschen Athleten wollen nach zwei Edelmetallen in der Sprint-Disziplin heute neue Medaillen erringen. Das ZDF zeigt die Rennen live im Free-TV.

Die Biathlon - Weltmeisterschaften in Oberhof erreichen ihren Höhepunkt. Bisher konnten die deutschen Athleten bereits zwei Edelmetalle, Silber und Bronze, erringen. Heute steht die Verfolgung auf dem Programm, bei der die Frauen und Männer die Konkurrenz über 10 km bzw. 12,5 km auf der Jagd nach der Goldmedaille fordern. Ein positives Signal für alle Biathlon -Fans: Die Wettkämpfe werden live im Free-TV übertragen.

Das ZDF zeigt die Rennen am Sonntag im Free-TV, mit Kommentatoren Volker Grube, Sven Fischer, Laura Dahlmeier und Denise Herrmann-Wick. Alexander Ruda wird die Moderation übernehmen. Bei den Damen hat keine Nation die Verfolgung bei Biathlon-Weltmeisterschaften so erfolgreich wie Deutschland. Das DSV-Team konnte bereits 18 WM-Medaillen in dieser Disziplin sammeln, darunter siebenmal Gold. Im Vorjahr konnte Deutschland jedoch keine Edelmetalle gewinnen. Kann das Team heute die Bilanz wieder verbessern? Weltcupführende Franziska Preuß (30) ist durch ihren Silbermedaillengewinn beim Sprint die erste Verfolgerin der Französin Justine Braisaz-Bouchet (28). Zudem gehen mit Sophia Schneider, Julia Tannheimer und Selina Grotian noch drei weitere deutsche Athletinnen bei der Verfolgung an den Start. Bei den Männern hat Johannes Thingnes Bö (31) die Verfolgungs-Generalprobe erfolgreich gemeistert und beim Sprint die erste Goldmedaille für Norwegen in dieser WM geholt. Es ist sein insgesamt 21. WM-Titel. Bei der Verfolgung in Oberhof sowie in Antholz sicherte sich Sturla Holm Lægreid (27) den Tagessieg. Der Norweger führt aktuell auch im Gesamtweltcup.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Biathlon Weltmeisterschaften Oberhof Verfolgung Deutschland Norwegen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Biathlon-Weltcup heute im Free-TV: Massenstarts der Männer & FrauenAbschluss in Ruhpolding: Heute stehen die beiden Massenstarts an. Wo laufen die Rennen im Free-TV?

Weiterlesen »

Biathlon : News, Ergebnisse & alle Infos zur BiathlonAlles zur Biathlon! News, Ergebnisse, Spielpläne, Biathlon-Liveticker, Videos, Bilder & Tabellen. Hier zur Biathlon!

Weiterlesen »

Biathlon-WM: 10-km-Sprint der Männer liveDer 10-km-Sprint der Männer bei der Biathlon-WM in Lenzerheide/Schweiz. Kommentator: Volker Grube, Co-Kommentator: Sven Fischer, Expertinnen: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann-Wick. Moderation: Alexander Ruda.

Weiterlesen »

Biathlon-WM am Samstag: Sprint der MännerDie 55. Biathlon-Weltmeisterschaften gehen am Samstag mit dem Sprint der Männer weiter. Geht die Medaillenjagd des DSV-Teams weiter? Oder krönt sich Johannes Thingnes Bö zum alleinigen Rekordweltmeister?

Weiterlesen »

Biathlon-Männer hoffen - Strelow: 'Perfektes' WM-RennenEs läuft nicht rund bei den deutschen Biathlon-Männern. Nicht in Oberhof - und bislang auch noch nicht in Ruhpolding. Der Sportdirektor rätselt.

Weiterlesen »

Plötzlich WM-Favorit? Biathlon-Frauen mit Ruhpolding-GalaFast vier Jahre mussten die deutschen Biathlon-Frauen in der Staffel auf einen Weltcupsieg warten. Nach dem Sieg von Hochfilzen gab's beim Heim-Weltcup in Ruhpolding nun schon den zweiten der Saison. Folgt bei der WM der ganz große Coup?

Weiterlesen »