Biathlon-WM: Preuß geht im Verfolger-Rennen mit Medaillen-Hoffnung an

Die Biathlon-Weltmeisterschaften im slowenischen Planica gehen weiter. Am Sonntag steht das Damen-Verfolgungsrennen auf dem Programm. Die deutsche Biathletin Franziska Preuß startet nach ihrer Silbermedaille im Sprint von Platz zwei und hat gute Chancen auf eine weitere Medaille.

Am Sonntag geht es bei den Biathlon - Weltmeisterschaft en mit dem Verfolgungsrennen der Damen weiter. Kann es wieder eine Medaille für eine deutsche Athletin geben? Sie gehe es im Verfolger „wieder voll fokussiert an“, kündigte Preuß nach ihrer Silbermedaille im Sprint an. Sie habe zum Glück ihr Ziel gleich zum Start schon erreicht mit einer Einzelmedaille. „Ich hoffe, dass man dann mit mehr Gelassenheit am Start ist.

Aber wenn der Tag da ist, mag man trotzdem so gut es geht performen“, sagte sie. Wegen der um 9,8 Sekunden verpassten Goldmedaille dürfe Preuß „keine Zeit darauf verwenden, sich zu grämen“, so Sportdirektor Felix Bitterling: „Bei einer Weltmeisterschaft auf den Punkt fit zu sein, Platz zwei, das ist traumhaft. Die Ausgangsposition im Verfolger ist ebenso gut. Ein toller Tag.“ Neben Preuß, die zehn Sekunden hinter Sprint-Siegerin Justine Braisaz-Bouchet auf Platz zwei ins Rennen geht, hat auch Sophia Schneider auf Startplatz elf noch gute Aussichten auf eine Top-Platzierung in der Verfolgung.1. Simon, 2. Lisa Vittozzi (Italien), 3. Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich), ... 6. Preuß, ... 15. Vanessa Voigt (Rotterode), ... 25. Janina Hettich-Walz (Schönau), ... 37. Schneider1. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen), 2. E. Öberg, 3. Tiril Eckhoff (Norwegen), ... 12. Voigt, ... 15. Preuß, ... 17. Herrmann-Wick, ... 21. Vanessa Hinz (Schliersee) Jagdrennen können die deutschen Frauen. Preuß liegt im Verfolgungsweltcup auf Rang zwei, schaffte in vier Rennen schon einen Sieg und zwei dritte Plätze. Die anderen drei Jagdrennen gewann allerdings alle ihre Hauptkonkurrentin Lou Jeanmonnot. Bei der WM 2024 im tschechischen Nove Mesto gab es für die deutschen Athletinnen nichts zu holen. Damals überragte die Französin Julia Simon. Preuß landete als beste Deutsche auf Rang sechs





