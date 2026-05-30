Biathlonstar Jeanmonnot lässt Augen{operation} vor neuer Saison durchführen

Französische Gesamtsiegerin Marie‑Claire Jeanmonnot unterzieht sich einer Augenoperation, um ihre Sehkraft für die kommende Wintersaison zu verbessern. Der Eingriff verlief erfolgreich und ermöglicht einen schnellen Wiedereinstieg ins Training.

Die französische Biathletin Marie‑Claire Jeanmonnot , Gesamtsiegerin des Biathlon ‑ Weltcup s 2025/26, hat sich einer Augenoperation unterzogen, um ihre Sehkraft für die kommende Saison zu optimieren. Laut einem Bericht der regionalen Tageszeitung Le Progrès erfolgte der Eingriff in ihrem Heimatdepartement Doubs, wo die 27‑jährige Athletin seit Jahren lebt und trainiert.

Jeanmonnot kämpft seit der Saison 2023/24 mit zunehmenden Sehschwierigkeiten, die sie bereits im Vorfeld des Weltcup‑Finales in Oslo im März öffentlich thematisierte. In einem Interview mit La Chaîne L'Équipe sprach sie offen über die Belastung: "Ich beobachte stets, was ich für den nächsten Winter verbessern kann - sei es mein Gewehr oder meine Sehkraft. Ich trage Kontaktlinsen, aber ich glaube, dass ich hier etwas grundlegend ändern muss.

" Die Sehstörung habe sie schließlich so sehr belastet, dass sie sich immer unwohler in ihrem Arbeitsinstrument - dem Gewehr - gefühlt habe. Die Entscheidung zur Operation fiel nach reiflicher Überlegung, obwohl die Athletin zugab, dass der Gedanke an einen chirurgischen Eingriff beängstigend sei, weil das Sehen zu den wichtigsten Werkzeugen im Biathlon gehört. Der Eingriff wurde laut ersten Informationen erfolgreich abgeschlossen.

Die Ärztinnen und Ärzte berichteten, dass die Operation ohne Komplikationen verlief und dass Jeanmonnot bereits in den kommenden Tagen mit leichten Sehtests beginne. Damit könnten die Vorbereitungen für das Sommer‑Trainingslager nicht gefährdet werden, das vom 20. bis 26. Juni in Prémanon stattfindet. Die französische Frauen‑Nationalmannschaft nutzt das Lager, um sich nach der intensiven Weltcupsaison zu erholen und zugleich an den technischen Feinheiten zu feilen.

Jeanmonnot hofft, nach einer kurzen Reha‑Phase rechtzeitig zurück ins Training zu kommen, um ihre Form für die kommende Saison zu festigen. In Frankreich herrscht große Zuversicht, dass die Athletin durch die verbesserte Sehkraft ihr bereits beeindruckendes Leistungsniveau weiter ausbauen kann. Jeanmonnots sportliche Bilanz spricht für sich: In der Saison 2025/26 holte sie zum ersten Mal die begehrte Kristallkugel für den Gesamtweltcup und belegte bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand‑Cortina vier Medaillen - zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze.

Seit ihrem Debüt im Weltcup 2021 hat sie sich stetig an die Spitze gekämpft und gilt in nahezu jedem Rennen als Favoritin. Die aktuelle Operation ist Teil ihrer langfristigen Strategie, nach der triumphalen Saison nicht nachzulassen, sondern weiter an den eigenen Grenzen zu arbeiten.

"Nach der Traumsaison ist für mich noch lange nicht Schluss", betonte die Französin nach dem Eingriff. Sie sieht die Augen‑OP als notwendigen Schritt, um ihre Erfolgsserie fortzusetzen und auch in den kommenden Jahren im internationalen Biathlon‑Feld eine dominierende Rolle zu spielen





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