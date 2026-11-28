Der kalte November in Deutschland führt zu drastischen Temperaturstürzen. Klimatologe Dr. Karsten Brandt rechnet mit extrem niedrigen Werten und warnt Haushalte vor steigenden Energiekosten.

Deutschland befindet sich aktuell in einer ungewöhnlichen Kältephase, die weite Teile des Landes erfasst hat. Der November, der traditionell eher für mildes Wetter bekannt ist, weist aktuell winterliche Bedingungen auf. Millionen Haushalte stehen vor der Herausforderung, sich an die eisigen Temperatur en anzupassen. Der Klimatologe Dr. Karsten Brandt warnt eindringlich, dass diese andauernde Kälte auch finanzielle Folgen für die Bevölkerung haben wird. Statt der üblichen Schmuddelwetter-Perioden herrscht nun ein echter Winterzustand vor.

Klimatologe Brandt analysiert Kälteeinbruch

Dr. Karsten Brandt beschreibt die aktuelle Situation als regelrechtes Eiswetter, das über das Land geht. Er erklärt gegenüber BILD, dass es sich um ein richtiges, eiskaltes Winterwetter handelt, das keine Rücksicht auf die Jahreszeit nimmt. Besonders hart wurde Österreich getroffen, wo die Region um Wien zeitweise kaum noch Funktionen aufwies. Auch im deutschen Süden, insbesondere in Bayern, sowie in Sachsen waren heftige Schneefälle und Verkehrsprobleme die Folge. Der Experte betont, dass die Kälte derzeit die Oberhand gewinnt.

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Herkunft und Auswirkung extremer Kälterepuls

Hinter dem plötzlichen Temperatursturz steht ein meteorologisches Kräftepulk. Laut Dr. Karsten Brandt findet derzeit ein Wetterschlachten zwischen kalter Luft aus Russland und milder Atlantikluft statt. Die Analyse zeigt, dass die kalte Luftmasse aktuell gewinnt. Die prognostizierten Temperaturen sollen teilweise außergewöhnlich niedrig ausfallen, wie sie sonst eher für den Januar typisch sind. Dies stellt eine Abweichung von den langjährigen Durchschnittswerten dar und markiert einen signifikanten Wetterumschwung in dieser Region.

Vergleich mit historischen Werten und Prognosen

Der Klimatologe vergleicht die aktuellen Daten mit historischen Aufzeichnungen, um die Schwere der Lage einzuordnen. Seit dem Jahr 1998 gab es in der betroffenen Region keinen so kalten November mehr. Damals lag die Durchschnittstemperatur bei vier Komma fünf Grad Celsius. Aktuell liegen die Werte bereits bei durchschnittlich vier Grad Celsius, und eine weitere Abkühlung wird erwartet. Trotz der düsteren Prognosen weist Dr. Brandt selbst darauf hin, dass langfristige Wettervorhersagen mit Unsicherheiten behaftet sind und sich die Lage noch ändern könnte.

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Erste Entspannung und neuer Temperatursturz

Zum Wochenstart gibt es zunächst eine kleine Verschnaufpause in der Wetterlage. In den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz werden Temperaturen zwischen fünf und sieben Grad Celsius vorhergesagt. Doch diese Stabilität ist nur von kurzer Dauer. Ab Donnerstag soll die Temperatur erneut deutlich absacken. Dann werden deutschlandweit tagsüber nur noch etwa null bis drei Grad Celsius erwartet. In den Nachtstunden können die Minus-Temperaturen bereits zweistellig werden, was die Bedingungen für die Bevölkerung erheblich verschärft.

Finanzielle Belastung und Heizkostensteigerung

Die anhaltende Kälte wird zu spürbaren Mehrkosten bei der Energieversorgung führen. Dr. Karsten Brandt schätzt, dass die Heizkosten im aktuellen Winter um einhundert bis vierhundert Euro steigen könnten. Die Höhe der zusätzlichen Belastung hängt jedoch von verschiedenen individuellen Faktoren ab. Dazu gehören die Wohnungsgröße, die Dämmqualität der Gebäude, der persönliche Verbrauch, das verwendete Heizsystem sowie die aktuellen Energiepreise. Diese Faktoren bestimmen maßgeblich, wie stark der Einzelne von der allgemeinen Preisdynamik betroffen sein wird.