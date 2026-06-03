Bibi Heinicke gewinnt die 19. Staffel von Let's Dance 2026

Bibi Heinicke und Profitänzer Zsolt Sándor Cseke sichern sich den Sieg im Finale der 19. Staffel. Die Sängerin überzeugt Jury und Publikum und krönt ihre Tanzreise mit dem Pokal.

Die 19. Staffel von Let's Dance hat einen neuen Star: Bibi Heinicke . Die Sängerin, die bereits als die stärkste Frau dieser Staffel galt, krönte ihre beeindruckende Tanzreise mit dem Sieg im großen Finale .

Gemeinsam mit ihrem Profitänzer Zsolt Sándor Cseke, der zum ersten Mal im Finale stand und direkt den Pokal holte, bewies sie Disziplin und Herz. Das Finale fand am Freitag, den 29. Mai 2026, um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+ statt. Die Zuschauer verfolgten eine atemberaubende Show, in der die verbliebenen Paare um den Titel kämpften.

Bibi Heinicke setzte sich gegen starke Konkurrenz durch und sicherte sich den Sieg. In ihrer Siegerrede bedankte sie sich bei ihrem Tanzpartner, der Jury und den Fans, die sie unermüdlich unterstützt hatten. Auch Zsolt Sándor Cseke zeigte sich überwältigt: Dieser Sieg sei ein ganz besonderer Meilenstein in seiner Karriere. Die Freude im Ballroom war riesig, und die Emotionen kochten über.

Die 19. Staffel von Let's Dance war geprägt von Höchstleistungen, überraschenden Wendungen und mitreißenden Tanzeinlagen. Die Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez, hatte in jeder Show die schwierige Aufgabe, die Leistungen der Kandidaten zu bewerten. Joachim Llambi, seit der ersten Staffel dabei, wurde in der Kennenlernshow von Rúrik Gíslason vertreten, da er an Corona erkrankt war.

Motsi Mabuse begeistert seit der vierten Staffel mit ihren emotionalen Bewertungen, und Jorge Gonzalez, der Catwalk-Trainer, ist seit der sechsten Staffel Mitglied der Fachjury. Das Moderations-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski führte durch die Shows. Victoria Swarovski, die 2018 die Nachfolge von Sylvie Meis antrat, hatte selbst 2016 als Kandidatin mit Profitänzer Erich Klann gewonnen. Daniel Hartwich ist seit der dritten Staffel (2010) als Moderator dabei.

Die Staffel begann mit der ersten Show am 6. März 2026. Die weiteren Sendetermine waren: Show 3 am 20. März, Show 5 am 10.

April, Show 7 am 24. April, Show 9 am 8. Mai und Show 11 am 22. Mai.

Jede Show wurde freitags um 20.15 Uhr bei RTL und auf RTL+ ausgestrahlt. Das Finale war der krönende Abschluss am 29. Mai. In der ersten regulären Show am 6.

März erhielt Joel ein Direktticket, das ihm den Einzug in die nächste Runde ohne Zuschauervoting sicherte. Was genau dieses Direktticket bedeutet? Es garantiert dem Kandidaten, dass er in der ersten Show nicht ausscheiden kann. Ein besonderer Vorteil, der Joel zusätzliche Motivation gab.

Die Punktevergabe bei Let's Dance ist simpel: Nach jedem Tanz verteilt die Jury 1 bis 10 Punkte, maximal 30 Punkte sind möglich. Die erreichten Punkte werden in eine Rangfolge umgerechnet: Das Paar mit der niedrigsten Jury-Wertung erhält einen Punkt, das mit der höchsten erhält die maximale Punktzahl (entsprechend der Anzahl der Paare). Die Zuschauer stimmen per Telefon oder SMS ab, und auch hier wird eine Rangfolge erstellt. Die Punkte der Jury und der Zuschauer werden addiert.

Das Paar mit der niedrigsten Gesamtwertung muss die Show verlassen. Bei Punktegleichstand entscheiden die höheren Zuschauerstimmen. Die Staffel war auch von persönlichen Geschichten geprägt: Die Profitänzer Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke trennten sich im Sommer 2024 nach neun gemeinsamen Jahren. Trotz der Trennung wollen sie füreinander da sein.

Malika Dzumaev ist die erfolgreichste Profitänzerin bei Let's Dance mit sieben Siegen (Staffeln plus Ableger), darunter drei weitere Siege in Ablegern wie der Profi-Challenge und dem Weihnachts-Special. Die Profi-Challenge fand ebenfalls in dieser Staffel statt, bei der die Profitänzer gegeneinander antraten. Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke sowie Vanessa Borck und Victoria Sauerland waren Teil dieser Herausforderung.

Die Show bot auch viele Überraschungen: Ein Kandidat aus der Vergangenheit, Sänger und Kandidat bei Let's Dance 2015, ging 2018 auf einer Kreuzfahrt über Bord und wurde 2021 offiziell für tot erklärt. Diese tragische Geschichte bewegte viele Zuschauer. Insgesamt war die 19. Staffel von Let's Dance eine gelungene Mischung aus Tanz, Emotionen und Unterhaltung.

Die Zuschauer konnten sich über den Newsletter anmelden, um exklusive Backstage-Einblicke, Interviews und unveröffentlichte Momente zu erhalten. Die Vorfreude auf die nächste Staffel ist bereits groß, denn Let's Dance bleibt ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft





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