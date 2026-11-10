Bidens Memoiren: Trumps lobender Brief und das Ende der Amtszeit

Joe Biden zitiert in seinem neuen Buch einen ungewöhnlich wertschätzenden Brief von Donald Trump. Das Weiße Haus reagiert scharf auf die Enthüllungen.

Das Buch "Promise Me, America" des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden wirft ein neues Licht auf die Beziehung zwischen den beiden politischen Rivalen. Die New York Times hat vorab Auszüge aus den Memoiren veröffentlicht, die zeigen, wie sehr sich die Tonalität im letzten Jahr ihrer jeweiligen Ämter verändert hat. Der Text enthüllt Details zu einem persönlichen Brief, den Donald Trump an seinen Nachfolger schrieb.

Inhalt des Briefes vom Januar 2021

Der Brief wurde am 20. Januar 2021 adressiert und trägt die Anrede "An 46". Diese Formulierung ist eine direkte Anspielung darauf, dass Joe Biden der 46. Präsident der Vereinigten Staaten war. In dem Schreiben lobt Donald Trump Biden für seine Liebe zum amerikanischen Volk. Er stellt fest, dass viele Präsidenten gekommen und gegangen seien, ohne die Geschichte maßgeblich zu verändern. Dies werde Biden jedoch nicht widerfahren, da er dessen Hingabe an die Nation erkenne.

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Trump schreibt weiter, dass Biden nun die Möglichkeit habe, seinen Platz in der Geschichte zu wählen. Er versichert, dass Biden sich selbst und dem amerikanischen Volk treu bleiben wird. Biden hatte zuvor nur allgemein von einem "sehr großzügigen Brief" gesprochen, ohne den genauen Wortlaut preiszugeben. Es ist in den USA üblich, dass der scheidende Präsident eine Nachricht an den Nachfolger hinterlässt, doch der Inhalt dieses spezifischen Schreibens war bis zur Veröffentlichung geheim.

Unerwartete Freundlichkeit nach harter Kritik

Der wohlwollende Tonfall in dem Brief überrascht Beobachter, da Trump im Wahlkampf nicht mit Kritik an Bidens Politik gespart hatte. Er griff Biden persönlich immer wieder heftig an. Bis heute weigert sich Trump, den Wahlsieg von 2020 öffentlich anzuerkennen. Zwei Wochen vor der offiziellen Amtsübergabe hatten Anhänger Trumps am 6. Januar 2021 gewaltsam das Kapitol gestürmt.

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Biden beschreibt in seinen Memoiren, dass er Tage nach der Wahl 2024 den Sieger Trump im Oval Office zu einem Gespräch empfing. Trump überraschte ihn mit einer derart freundlichen Art, dass Biden zunächst dachte, Trump mache sich über ihn lustig. Biden zitiert Trump mit den Worten: "Weißt du, Joe, wenn da nicht die Politik wäre, wären wir bestimmt gute Freunde." Biden bezeichnet diesen Austausch später sogar als grenzwertige Schmeichelei.

Kritik an Trumps Führungstil

Neben der persönlichen Ebene kritisiert Biden auch den Stil von Trump bei weltpolitischen Themen. Als Biden ihm einen Überblick geben wollte, fiel ihm ein Muster auf. Trump konzentrierte sich stark auf die Persönlichkeiten der Staats- und Regierungschefs. Biden vergleicht dies mit dem Klatschen auf einer Party, anstatt Fragen von weltpolitischer Bedeutung ernsthaft zu diskutieren. Diese Beobachtung prägt sein Bild von der früheren Administration.

Scharfe Reaktion des Weißen Hauses

Das Weiße Haus hat inzwischen auf die Berichte aus Bidens Memoiren reagiert. Steven Cheung, der Kommunikationsdirektor des aktuellen Teams, äußert sich deutlich abwertend. Er bemängelt, dass Joe Biden auf die weisen Worte des Vorgängers hätte hören sollen. Stattdessen unterstellt er Biden, versucht zu haben, das Land zu zerstören.

Cheung wirft Biden vor, das Justizsystem als Waffe gegen politische Gegner eingesetzt zu haben. In seiner Aussage bezeichnet er Biden als "eine Schande" für das Amt. Gleichzeitig betont er, dass Amerika ohne Biden als Präsident besser dran sei. Diese harsche Kritik steht im starken Kontrast zu den im Buch zitierten Worten von Trump.

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Gesundheitliche Aspekte und Medienpräsenz

Im Kontext der jüngeren Vergangenheit muss man auch gesundheitliche Entwicklungen erwähnen. Laut früheren Angaben seines Büros handelt es sich um eine aggressivere und weit fortgeschrittene, aber behandelbare Form der Krankheit. Zuletzt musste Biden seine PR-Tour für das neue Buch eindampfen. Diese Umstände haben die öffentliche Wahrnehmung seiner Amtszeit und seiner Nachbereitung beeinflusst.

Die Veröffentlichung der Memoiren löst somit eine Welle von Reaktionen aus. Während Trumps Brief als historisch ungewöhnlich gilt, bleibt die Bewertung durch aktuelle Amtsträger polarisierend. Die New York Times nutzt diese Enthüllungen, um die komplexe Dynamik zwischen den beiden Parteien darzustellen. Leser erhalten dadurch einen detaillierten Einblick in private und öffentliche Spannungen.