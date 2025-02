Bielefeld investiert 29 Millionen Euro in Glasfasernetz

Die Stadt Bielefeld investiert in ein flächendeckendes Glasfasernetz, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und die Lebensqualität der Bürger zu verbessern. Die Bauarbeiten starten am kommenden Montag in Stieghorst und Heepen.

Bielefeld rüstet sich für die Zukunft und investiert in eine moderne digitale Infrastruktur. Umweltdezernent Martin Adamski betont, dass ein flächendeckendes Glasfasernetz nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Unternehmen stärkt, sondern auch die Arbeitsbedingungen im Homeoffice verbessert und die Lebensqualität der Bürger fördert. Anfang nächster Woche beginnen die Bauarbeiten an der Kolmarer Straße in Stieghorst und am Meyer-Zur-Müdehorst-Weg in Heepen.

In diesen Stadtteilen werden rund 29 Millionen Euro investiert, um die Leerrohre in den Bürgersteigen zu verlegen. Bevor die Arbeiten beginnen können, muss der Hauptverteiler in der Gumbinner Straße in Betrieb genommen werden, erläutert Sonja Opitz, Breitbandbeauftragte der Stadt.Insgesamt sollen 15.000 Wohneinheiten und Geschäftsbetriebe in Stieghorst, Oldentrup und Heepen-Mitte an das neue Glasfasernetz angeschlossen werden. Hauseigentümer in Heepen-Nord, Baumheide und Milse können sich bereits jetzt für einen Anschluss registrieren, teilt Bitel-Chef Alex Kraus mit. In diesem Jahr soll außerdem die Vermarktung in den Stadtteilen Dornberg und Gadderbaum beginnen. Kraus ist mit der bisherigen Resonanz zufrieden: „Unsere Hausanschlussquote ist relativ hoch. 75 Prozent der Haushalte werden nach aktuellem Stand an das Glasfasernetz angeschlossen.“ Eigentümer, die sich noch nicht entschieden haben, können sich während der Ausbauphase immer noch für einen Anschluss entscheiden, solange die Arbeiten vor der Haustür noch nicht abgeschlossen sind.Die Arbeiten in Stieghorst und Heepen werden in Bauabschnitten erfolgen. Viele Hauseigentümer wurden bereits von Mitarbeitern des beauftragten Bauunternehmens besucht, um die Lage des Hausanschlusses und die Vorgehensweise zu besprechen, erklärt Birgit Büscher von Westconnect. Die Managerin für regionale Kooperation berichtet, dass die Kooperationsvereinbarung mit der Stadtwerke-Tochter Bitel im vergangenen Jahr unterzeichnet wurde. Peter Brautlecht von Westconnect glaubt, dass es in fünf bis zehn Jahren kaum noch Kupferkabel geben wird: „Die Infrastruktur für Glasfaser steht.“ Die Leitungen werden jetzt kostenlos bis zum Haus verlegt. Die Kooperation basiert auf dem gemeinsamen Ziel, weitere Gebiete in der Teutostadt mit einem hochmodernen Glasfasernetz auszustatten. Die Bauarbeiten sollen 2026 abgeschlossen sein. Eine Übersicht über den Baufortschritt gibt es unter: glasfaserausbau.bitel.de. „Der Betrieb dieses Netzes ist wesentlich weniger störanfällig und benötigt weniger als die Hälfte der Energie, die zum Betrieb der Kupfernetze nötig ist“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung





