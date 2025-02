Bielefeld plant Wärmewende: Bürgerinformationen und Online-Karte für individuelle Lösungen

Die Stadt Bielefeld startet den Umbau der Wärmeversorgung und bietet Bürgerinformationen sowie eine Online-Karte an, um die Bürger über die Möglichkeiten der Kommunalen Wärmeplanung zu informieren.

Bielefeld 's Kommunale Wärmeplanung ist ein wichtiges Projekt, das die Stadt auf den Weg zur klimaneutralen Energieversorgung bringt. Ab 2026 dürfen Neubauten nicht mehr mit fossilen Brennstoffen beheizt werden, und ab 2040 gilt dieses Verbot auch für bestehende Gebäude. Um den Bürgern Orientierung zu bieten, welche Technologien für sie infrage kommen, hat die Stadt eine Wärmeplanung entwickelt.

Die Online-Karte der Stadt zeigt, welche Wärmeversorgung in den verschiedenen Stadtteilen am wirtschaftlichsten wäre: Fernwärme, dezentrale Wärmenetze oder Wasserstoff. In mehr als 50 Prozent des Stadtgebietes sind nur dezentrale Lösungen denkbar, was individuelle Lösungen für die Bewohner bedeutet. Die Stadt Bielefeld bietet vier kostenlose Bürgerinformationen im März an, um die Planung vorzustellen und Fragen der Bürger zu beantworten. Bis zum 3. April können Bedenken und Anregungen eingereicht werden. Die Kommunale Wärmeplanung ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft für Bielefeld





Wärmewende Bielefeld Kommunale Wärmeplanung Fernwärme Wasserstoff Dezentrale Wärmenetze Bürgerinformationen Online-Karte

