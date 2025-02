Bielefelder Fan-Kneipen erleben Hochbetrieb bei Arminia-Heimspiel

Alle 27.332 Plätze auf der Alm sind ausverkauft, wenn Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen um den Einzug ins DFB-Halbfinale spielt. Während die Fans im Stadion den Arminen zujubeln, werden Tausende vor den Fernsehern die Partie verfolgen. Fußballbegeisterte, die das Spiel mit anderen Fans gemeinsam erleben möchten, treffen sich in den zahlreichen Kneipen der Stadt. Die „Neue Westfälische“ gibt einen Überblick über die Kult-Fan-Kneipenszene in Bielefeld.

Das Café Wunderbar ist mit fast 40 Jahren eine Institution im Bielefelder Westen. Ob Handball-WM, Champions League oder die Spiele von Arminia Bielefeld: In der gemütlichen Kult-Eckkneipe wird Sport hochgehalten. Die Kneipe ist bekannt für ihre familiäre Atmosphäre und ihren Charme. Es ist fast wie ein Wohnzimmer. Hier kehrt immer mal wieder Ex-Arminen Ansgar Brinkmann ein. Auch seinen Einzug ins Dschungelcamp 2018 konnten die Fans hier im TV verfolgen. Auf der Speisekarte gibt es Panini und Antipasti, Pizza und Pasta, aber auch deftige Gerichte und Snacks. Dazu gibt es wöchentlich wechselnde Gerichte sowie diverse kalte und heiße Getränke. Die Neue Schmiede in Bethel ist ein Ort der Inklusion und ein Freizeit- und Kulturzentrum. Das Lokal punktet mit einer großen Leinwand zu den Arminia-Spielen. Neben den Spielübertragungen bietet es auch einen Arminia-Stammtisch und regelmäßige Fanabende. Die Neue Schmiede ist die Heimat des inklusiven DSC-Fanclubs Arminenschmiede und barrierefrei zugänglich. Hier gibt es auch viel Kultur, sei es Konzerte oder Comedy. Im Sommer lädt ein großer Biergarten zum Verweilen ein. Die Speisekarte wird saisonal regelmäßig überarbeitet. Das Heimat+Hafen im Bielefelder Westen versprüht Hamburger Flair. Als unmittelbarer Nachbar und Freund des DSC Arminia ist der Heimat+Hafen Anlaufstelle für alle Footballfans vor und nach den Heimspielen. Aber auch die Auswärtspartien der Blauen zeigt das Lokal hier live und in Farbe. Das Angebot beinhaltet diverse Whiskey- und Ginsorten, Mexikaner, eine Auswahl an verschiedenen Bieren, Nonalkoholisches Longdrinks, Wein und Sekt. Speisen gibt es nicht. Die Bierstube Esser an der Bremer Straße ist eine Institution. Seit 1958 gibt es das Lokal, das Wirt Frank Dreier, von allen nur Wanze genannt, vor rund zehn Jahren von seinen Eltern übernommen hat. Hier gibt es bodenständige und frisch gekochte Hausmannskost – und natürlich wird hier auch Fußball geschaut. Schließlich ist Wanze seit seiner Geburt Mitglied beim DSC. Die Kneipe ist urig und gemütlich. Ab fünf Personen sind im Voraus Essenswünsche möglich. Ob Roulade, Wurstebrei, Spanferkel oder Schäufele: Das kann eigentlich alles sein. Spielt der DSC, kommt nicht so aufwendiges Essen auf den Tisch. Dann konzentriert sich die Karte auf Leckereien wie Spießbraten-Brötchen oder Frikadellen. Die Gastronomie ist familiengeführt. Das Lokal ist bekannt für seine Schnitzel. Die Bierstube lockt aber auch mit Aktionstagen wie im Februar das große Kalbsleberbuffet. Reservierungen sind dann empfehlenswert.





