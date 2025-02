Bielefelder Nachwuchstalent Isabella Sophie Paruzzo bei „Dein Song“

Isabella Sophie Paruzzo, ein 15-jähriges Nachwuchstalent aus Bielefeld, nimmt mit einem selbst komponierten Lied an der Talentshow „Dein Song“ bei KiKA teil. Die Sendung bietet jungen Songwritern die Möglichkeit, sich mit eigenen Kompositionen vor einer prominenten Jury zu beweisen.

Isabella Sophie Paruzzo, ein 15-jähriges Nachwuchstalent aus Bielefeld, ist in der Musik szene kein Unbekannter mehr. Bereits zahlreiche Liveauftritte und Teilnahmen an verschiedenen TV-Sendungen, darunter sogar das Finale von „The Voice Kids“ 2021, stehen auf ihrem Konto. Nun nimmt sie mit einem selbst komponierten Lied an der Talentshow „Dein Song“ bei KiKA teil. Die Sendung ist für sie bereits keine Unbekannte, denn sie nahm bereits 2022 an der KiKA-Show teil.

„Dein Song“ bietet seit 16 Staffeln jungen Songwritern die Möglichkeit, sich mit eigenen Kompositionen vor einer prominenten Jury zu beweisen. Die zwölf Kandidaten, die das Casting überstehen, haben die Chance, von professionellen Musikpaten, wie Kelvin Jones, „Frida Gold“-Frontfrau Alina Süggeler und Sängerin Mieze Katz, bei der Produktion ihrer Songs unterstützt zu werden. Am 14. März präsentieren die Finalisten und Finalistinnen in einer Abschlussshow ihre fertigen Songs dem deutschen TV-Publikum, das per Telefon- und Videovoting über den Sieger entscheidet. Isabella Sophie findet „Dein Song“ herausfordernder als andere Casting-Shows, da man seinen eigenen Song singen muss. Ihr musikalisches Talent entdeckte sie schon in jungen Jahren. Als Kind zweier Pianisten begann sie frühzeitig mit Gesangsunterricht und Gitarre. Während des Corona-Lockdowns lernte sie außerdem noch Ukulele und Klavier zu spielen. Mit neun Jahren begann sie mit dem Komponieren, wobei sie ihre Lieder in Englisch, Deutsch und Italienisch schreibt. „Das Schwierige am Komponieren ist, dass Text und Musik zusammenpassen müssen“, sagt die 15-Jährige und fügt hinzu: „Ich habe anfangs entweder die Melodie oder den Text und muss die dann kombinieren, das macht mir am meisten Spaß“. Bei „Italia’s got talent“ in Italien 2022 stand sie bereits auf der Bühne. Die Inspiration für ihre Lieder findet sie dabei oft in der Natur oder beim Lesen. Bei „Dein Song“ will sie die Jury mit ihrem Lied „Timeless Girl“ überzeugen. „Es geht um ein Mädchen, das sich gegen den technologischen Fortschritt und die Entwicklungen in der Gesellschaft stellt“, sagt Isabella Sophie. Der Titel ihres Songs sei gleichzeitig ihr Spitzname bei Freunden. „Ich identifiziere mich sehr mit Timeless Girl“, betont sie. Die Botschaft des Songs sei, sich mehr Zeit füreinander zu nehmen und einander zuzuhören. Ab 17. Februar ist die Bielefelderin bei KiKA zu sehen. Für die Zukunft wünscht sie sich, weiterhin Songs zu schreiben und ihre Musik mit anderen Menschen zu teilen. „Ich würde auch gerne Alben mit anderen Künstlern aufnehmen“, sagt die 15-Jährige. Sie selbst höre am liebsten Popmusik, wie von Billie Eilish oder Olivia Rodrigo, aber auch italienische Musik und Klassik. Wenn Isabella Sophie gerade mal nicht musiziert, verbringt sie Zeit in der Natur, geht Schwimmen, Radfahren oder Tanzen. Ob Isabella Sophie im Casting erfolgreich ist, sehen Sie ab Montag, 17. Februar, immer montags bis donnerstags ab 19.25 Uhr auf KiKA.





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

MUSIK TALENTEN-SHOW KIKA „DEIN SONG“ ISABELLA SOPHIE PARUZZO BIELOFELD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Portugiesisches Nachwuchstalent Cardoso Varela trainiert bei Dinamo ZagrebDas portugiesische Nachwuchstalent Cardoso Varela trainiert aktuell bei Dinamo Zagreb, obwohl sein Status weiterhin unklar ist. Der 16-Jährige wurde von zwei Agenten nach Kroatien gebracht und sollte ursprünglich bei dem Viertligisten Dinamo Odranski Obrez in einem Vorort Zagrebs anheuern. Der Transfer wurde jedoch von Andre Villas-Boas blockiert, der Präsident von Porto, Varelas ehemaliger Verein, aufgrund von Bedenken zum Minderjährigenschutz. Varela trainiert nun bei Dinamo Zagreb, was keine formalen Risiken darstellt, da sein Vertrag in Porto ausgelaufen ist. Die FIFA prüft die ungewöhnlichen Umstände des Transfers.

Weiterlesen »

Isabella Rossellini: Schauspielerin trauert um ihren Ex-Partner David LynchDer Tod von Regisseur David Lynch hat eine Welle der Bestürzung ausgelöst. Jetzt äußert sich auch seine Ex-Partnerin Isabella Rossellini.

Weiterlesen »

David Lynch: Isabella Rossellini trauert um ihren Ex-PartnerDer Tod des Regisseurs David Lynch hat viel Bestürzung ausgelöst. Jetzt äußert sich auch seine Ex-Partnerin Isabella Rossellini mit einer emotionalen Bots...

Weiterlesen »

Prinz Edward und Herzogin Sophie zeigen Zuneigung in NepalPrinz Edward und Herzogin Sophie von Edinburgh sorgten bei ihrem offiziellen Besuch in Nepal mit einer seltenen Geste der Zuneigung für Aufsehen. Das Paar wurde Händchen haltend fotografiert, während es eine Steintreppe hinunterging. Während ihres Aufenthalts informierten sie sich über die Herausforderungen des Klimawandels und trafen Wissenschaftler, die an nachhaltigen Technologien arbeiten. Zudem standen bedeutende soziale Themen im Fokus, wie die Arbeit mit Überlebende von Menschenhandel und geschlechtsspezifischer Gewalt. Edward besuchte auch das internationale Programm des Duke of Edinburgh Awards und beeindruckende Sehenswürdigkeiten.

Weiterlesen »

Prinz Edward & Herzogin Sophie verraten Geheimnis ihrer EhePrinz Edward und seine Frau Sophie verrieten kürzlich auf einer Reise nach Nepal, warum sie in ihrer 25-jährigen Ehe noch so glücklich sind.

Weiterlesen »

Herzogin Sophie und Prinz Edward verraten Geheimnis ihrer glücklichen EhePrinz Edward und Herzogin Sophie führten eine Reise durch Nepal durch und zeigten sich als immer noch verliebt. Sie verrieten ihr Geheimnis: Sie sind beste Freunde und teilen den Sinn für Humor. Der Wettkampfgeist gehört ebenfalls zu ihrem Paarbild.

Weiterlesen »