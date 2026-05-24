Bienen erden sich, Honigernte drohen

Der Landesverband Hessischer Imker berichtet, dass die Völker im Frühling in guter Verfassung sind und das Wetter mitmischt. Gleichzeitig warnen sie vor dem Vorwandtskrad von Bienen durch die Asiatische Hornisse und viralisierte Varroamilbe.

Die Imker sind zufrieden: Die Völker entwickeln sich gut und das Wetter spielt mit. Das Schwirren und Schwärmen in Gärten und Parks hat begonnen und der erste Frühlingshonig wartet.

Wie der Landesverband Hessischer Imker berichtet, haben die Völker den Winter überwiegend gut überstanden. Im Winter 2024/2025 waren es über 20 Prozent gewesen. Auf das Frühjahr schaut Christian Schirk vom Landesverband Hessischer Imker positiv. Die Völker haben sich gut entwickelt und während der Obst- und Rapsblüte hat das Wetter mitgespielt.

Das regnerische Wetter der letzten Wochen habe die Honigernte eher begünstigt. Fällt nicht ausreichend Regen, können die Blüten auch keinen oder nur wenig Nektar produzieren. Doch Natur und Bienen brauchen auch Wärme. Längere Kälteperioden hätten die Honigernte etwas reduziert.

Dann nutzen die Völker ihre Reserven, um das Brutnest aufzuheizen. Schirk sagte: "Bei schwülwarmem Wetter "honigt" es besonders ergiebig.

" Persönliche Probleme macht den Imkern neben der längjährig bekannten Varroamilbe, die Bienen und ihre Brut befällt und Viren überträgt, seit einigen Jahren die asiatische Hornisse. Die Art jagt unter anderem Honigbienen. Seit Jahresbeginn sind bereits 460 Meldungen eingegangen, wie Katharina Albert vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitteilte. Ohnehin berichten die Imker von einem Rückgang an Völker in den letzten Jahren.

Dies kann unter anderem auf die Ausbreitung der Varroamilbe, mit ihr verbundene Viren und Langeweile bei den Bienenzahlen zurückzuführen sein





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