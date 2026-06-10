Bienenschwarm sorgt für Aufregung an Adriastrand bei Rimini

Ein außergewöhnliches Naturschauspiel ereignete sich an einem Strand nahe Rimini: Tausende Bienen ließen sich plötzlich auf einem Sonnenschirm nieder. Die Vorfälle werden mit hohen Temperaturen in Verbindung gebracht.

Mehrere tausend Bienen kreisten plötzlich über einem Strand an der Adria und ließen sich dann auf einem einzigen Sonnenschirm nieder. Die Insekten invasion sorgte in der Nähe des beliebten Badeorts Rimini , wo auch viele Deutsche ihren Urlaub verbringen, für helle Aufregung.

Urlauber und Anwohner machten von Cattolica aus Handyfotos von dem Schwarm. Die Behörden sperrten den Bereich daraufhin vorsorglich ab. Glücklicherweise gelang es einem herbeigerufenen Bienenzüchter, den Schwarm wieder wegzulocken. Nach Angaben der Behörden wurde niemand gestochen oder verletzt.

Experten vermuten, dass sich die Königin des Bienenschwarms auf dem Schirm niederließ und die anderen Bienen ihr folgten. Erst vor einigen Tagen hatte sich an einem anderen Strand in Riccione, ebenfalls in der Nähe von Rimini, ein ähnlicher Vorfall ereignet. Der Präsident der italienischen Gesellschaft für Umweltmedizin, Alessandro Miani, führte die Vorfälle im Fernsehsender Rai auch auf die aktuell hohen Temperaturen zurück. Diese liegen höher als normalerweise zu dieser Jahreszeit.

Bienen, Wespen und andere Insekten reagieren dann aggressiver und suchen zugleich die Nähe von Wasser. Rund um Rimini war es in den vergangenen Tagen mehr als 30 Grad warm





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