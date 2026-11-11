Das von John Bostock gegründete christliche Fußballnetzwerk BIG steht im Fokus, nachdem Kritik wegen diskriminierender Inhalte lautete. Der BVB und DFB kündigen Gespräche an und fordern klare Distanz.

Der BVB und der DFB haben die Kontroverse um das christliche Fußballnetzwerk BIG, gegründet von John Bostock, aufgenommen. Die Kritik stammt von verschiedenen Quellen und betrifft die Inhalte, die in den Chat‑Gruppen des Netzwerks verbreitet wurden, sowie die Nähe zwischen Bostock und Ben Fitzgerald, Leiter von Awakening Europe. Der Verein kündigt Gespräche an, um die Lage zu klären.

Wie BIG arbeitet und welche Angebote es hat

BIG, ausgeschrieben als "Ballers in God", vereint Profifußballer, die ihren Glauben teilen. Das Netzwerk bietet wöchentliche Online‑Treffen, Kleingruppen, Gebet und Jüngerschaft an. Ein Kernmoment ist das fünftägige Retreat, bei dem Spieler aus aller Welt gemeinsam tauschen, beten und teilweise getauft werden. Zusätzlich betreibt BIG einen Shop, der christlich motiviertes Merchandise wie Torwarthandschuhe mit der Aufschrift "His Hands" oder Schienbeinschoner mit dem Spruch "I belong to Jesus" vertreibt.

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Die Aktivitäten werden von der Vereinsszene in Deutschland besonders im Fußballkreis nach Dortmund ausgerichtet. Auf dem Instagram‑Account mit rund 787.000 Followern und weiteren 500.000 Followern auf Facebook ruft BIG Jubiläen und christliche Zitate aus. Spieler wie Alisson Becker, Maxence Lacroix oder Cody Gakpo tauchen dort immer wieder auf. Richtig zu betonen ist jedoch, dass nicht alle Spieler aktiv am Netzwerk teilnehmen, sondern manchmal lediglich den Merchandise tragen.

Konservativ‑kritische Inhalte und öffentliche Reaktion

Die Bundespräsidium des Bundes statt Fußballverbands (DFB) und der BVB haben angesichts der Versuche, abtreibungen als "Satans Plan" zu bezeichnen und lesbische Sexualität als Sünde abzuzeichnen, Bedenken geäußert. Die ARD hatte im Sommer Berichte über solche Inhalte im BIG‑Chat veröffentlicht. Auch aktiver Spieler Nmecha hatte zuvor in sozialen Netzwerken die LGBTQ+-Community mit dem Teufel assoziiert. Er hat jedoch erklärt, er habe Missverständnisse vermittelt. Trotz seiner Aussagen hat Bostock eng mit Ben Fitzgerald zusammengearbeitet, der ähnliche Ansichten vertreten soll.

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Hans‑Joachim Watzke, Geschäftsführer des BVB, hat bei der Mitgliederversammlung erklärt, dass er die Kritik größtenteils unterstützt. Gleichzeitig bezeichnet er Nmecha als "ständig korrekt und respektvoll" und kündigt, er werde künftig auf den berühmten "Crown‑Down"-Jubel verzichten. Der Verein fordert zudem, dass BIG nicht mehr mit Nmecha in den sozialen Medien werben darf. Die Distanzierung umfasst auch juristische Schritte, falls der Verein erneut in Werbung mit Profis geführt wird.

Folgen für Profis und den deutschen Fußball

Für die Spieler bedeutet das nun, dass sie entscheiden müssen, ob sie weiterhin Teil der BIG‑Community bleiben oder ihre Beziehung zu dem Netzwerk kündigen. Da die meisten von ihnen noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben haben, könnte die Entwicklung die Internationalen Verpflichtungen beeinflussen, besonders im Kontext der FIFA Regulations für Neutralität und Sportethik. Der DFB plant Gespräche mit der BoE und den betroffenen Clubs, um Richtlinien zu entwickeln und sicherzustellen, dass der Glauben im Fußball respektiert wird, ohne diskriminierende Ansichten zu verbreiten.

Langfristig könnte das Ergebnis der Gespräche das Bild von christlichen Netzwerken im Profi‑Fußball verändern und die Diskussion über die Vereinbarkeit von Religion und Profisport verstärken. Die aktuellen Entwicklungen bleiben in der deutschen Fußballwelt im Fokus, und der BVB und DFB werden voraussichtlich bis zum ersten Quartal 2027 klare Richtlinien veröffentlichen.