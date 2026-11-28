Unmittelbar vor Beginn des Kurzrennens muss der neue und alte Weltmeister von seiner Ducati runter.

Unmittelbar vor Beginn des Kurzrennens muss der neue und alte Weltmeister von seiner Ducati runter. Marc Márquez hat vor dem letzten MotoGP-Sprint seiner Karriere einen Schreckmoment erlebt.

Die Ducati des neuen und alten Weltmeisters fing unmittelbar vor dem Start des Kurzrennens Feuer. Márquez, der sich nach dem Saisonfinale in Valencia aus der Motorrad-WM verabschieden wird, sprang schnell von seiner Maschine und blieb unverletzt. Im um 25 Minuten verzögerten Sprint musste Márquez dann aber eine doppelte Long-Lap-Penalty absolvieren, weil er die Startaufstellung verlassen hatte, um zu seinem Zweitbike zu gelangen. Den Fans des Spaniers gefiel das überhaupt nicht, sie pfiffen laut.

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Für Márquez, der von Rang zwei startete, reichte es so am Ende nur zu Platz 13. Den Sieg sicherte sich Marco Bezzecchi . Am Freitag hatte Márquez vor dem ersten Training die Szene geschockt. Der Grund für sein überraschendes Karriereende sei „das Risiko“, sagte der Ducati-Pilot, er habe „Angst gespürt“, allerdings „nicht wegen der Motorräder, nicht wegen der Geschwindigkeit“.