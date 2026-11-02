Bike Tree übernimmt Winora und Haibike: Insolvenz in Sennfeld

Bike Tree sichert Winora und Haibike die Zukunft. Die Tri Star-Gruppe übernimmt das Werk in Sennfeld. Massive Einschnitte bei Ghost und Personalabbau sind die Folge der Insolvenz.

Der traditionsreiche deutsche Fahrradhersteller Winora Staiger GmbH in Sennfeld hat einen Käufer für die Übernahme wesentlicher Unternehmensbereiche gefunden. Die Bike Tree GmbH übernimmt ab sofort die geschäftliche Führung der bekannten Marken Winora und Haibike. Damit ist sichergestellt, dass die Produktion und der Vertrieb dieser beiden etablierten Marken an ihrem ursprünglichen Standort fortgesetzt werden können.

Akquisition sichert Markenfortbestand

Die Bike Tree GmbH, die hinter der Übernahme steht, hat ihre Absicht bestätigt, die Marke Winora und die E-Bike-Spezialmarke Haibike weiterhin zu führen. Dies stellt ein entscheidendes Signal für die Branche dar, da beide Labels einen hohen Bekanntheitsgrad genießen. Die Übernahme wird als rettende Maßnahme gewertet, die die Existenz der Marken vor dem vollständigen Aus sichert. Der neue Eigentümer zeigt sich überzeugt von der Qualität und dem Marktpotenzial der übernommenen Produkte.

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Massive Arbeitsplatzverluste in Sennfeld

Trotz der positiven Nachricht für die Marken führt die Übernahme zu gravierenden Einschränkungen für die Belegschaft. Bei der letzten Meldung verzeichnete das Unternehmen noch 160 Arbeitsplätze. Seit Beginn des Insolvenzverfahrens waren bereits weitere Stellen durch Kündigungen weggefallen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch 187 Mitarbeiter im Arbeitsverhältnis. Die aktuellen Pläne bedeuten, dass fast jeder zweite der verbliebenen Jobs entfällt. Nur ein kleiner Teil der Belegschaft wird voraussichtlich als Generalbevollmächtigter oder in anderen Funktionen weiterbeschäftigt werden.

Rechtliche Vertretung und Hintergrund

Der Insolvenzverwalter äußerte sich gegenüber BILD zufrieden über die Entwicklung. Er betonte, dass mit Bike Tree ein starker Partner gefunden wurde, der das Potenzial der Marke erkannte. Die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit werde als gute Nachricht für die Region Sennfeld gewertet, wo zukünftig weiterhin hochwertige Markenräder vertrieben werden. Hinter dem Käufer Bike Tree verbirgt sich die Tri Star-Gruppe aus Singapur, die über die Tochtergesellschaft DuTech agiert. Neben den Marken werden auch Warenbestände übernommen, um den Produktionsstart zu erleichtern.

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Schicksal von Ghost Bikes bleibt ungewiss

Anders sieht die Situation für die Schwestermarke Ghost aus. Für den Fahrradhersteller aus Waldsassen in Bayern konnte bisher kein Investor gefunden werden. Dies bedeutet ein trauriges Ende für dieses Label im Rahmen der Insolvenzanträge. Die Accell Germany GmbH hatte am 5. August 2026 beim Amtsgericht Schweinfurt offiziell Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Zu diesem Antrag gehörten neben Winora Staiger GmbH auch die Ghost-Bikes GmbH sowie die Engelbert Wiener Bike Parts GmbH.

Zukünftige Perspektiven und Marktreaktionen

Die Trennung der Marken und die darauf folgende Übernahme strukturieren das Marktumfeld neu. Während Winora und Haibike unter neuer Regentschaft in Sennfeld weiterarbeiten, muss sich Ghost-Bikes auf eigene Füße stellen oder ein separates Insolvenzverfahren durchlaufen. Die Region profitiert davon, dass zumindest ein Teil der industriellen Wertschöpfungskette erhalten bleibt. Die verbleibenden Mitarbeiter werden nun auf die neuen Anforderungen des Eigentümers Bike Tree eingestellt. Die genaue Struktur der Weiterbeschäftigung wird in den kommenden Wochen konkretisiert.