Bilal El Khannouss: Defensiver Fortschritt und Abwehr von Millionenangeboten

VfB-Stuttgart Star Bilal El Khannouss überzeugt defensiv mit 17 Zweikämpfen. Der marokkanische Nationalspieler lehnt Angebote von Al Ittihad und Fatih Veli Demireli ab.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler Bilal El Khannouss hat in der aktuellen Bundesliga -Saison eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen, die ihn zu einem der Schlüsselspieler des VfB Stuttgart macht. Während er zunächst vor allem für seine technische Brillanz und sein Dribbling bekannt war, zeigt er nun zunehmend Härte und Arbeitswilligkeit im defensiven Bereich. Diese Vielseitigkeit unterstreicht seinen Wert für das Team und festigt seine Position als einer der talentiertesten Akteure der Liga.

Zwölf Zweikämpfe bei Sieg gegen Leverkusen

Bei dem 4:2-Sieg des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag präsentierte sich El Khannouss nicht nur als kreativer Kopf, sondern auch als unermüdlicher Kämpfer. Der marokkanische Nationalspieler gewann insgesamt 17 Zweikampf-Duelle, was die höchste Quote aller Stuttgarter Spieler auf dem Platz darstellte. Diese statistische Leistung belegt eindrucksvoll, dass der Offensivstar seine physische Präsenz und sein Pressing erheblich verbessert hat.

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Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hebt diese Entwicklung in einem Interview hervor und betont die taktische Reife des jungen Talents. Wohlgemuth erklärt, dass El Khannouss bei Dauerläufen und Zweikämpfen stets an vorderster Front mitwirkt. Der Trainerstab schätzt insbesondere die defensive Unterstützung, da der Spieler gelegentlich weit zurückfallen muss, um die Defensive zu stabilisieren.

Taktische Anpassung und Rückwärtsbewegung

Bereits zu Beginn der vergangenen Spielzeit gab es innerhalb des VfB Stuttgart kritische Stimmen bezüglich der Rückwärtsbewegung von El Khannouss. Die Verantwortlichen waren damals noch nicht immer zufrieden damit, wie der Offensiv-Star den Ballverlust verfolgte oder sich defensiv positionierte. Seitdem hat der Spieler jedoch signifikant dazugelernt und seine Bewegung ohne Ball weiterentwickelt.

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Diese kontinuierliche Weiterentwicklung macht El Khannouss immer kompletter und attraktiver für andere Vereine. Schon im Sommer kursierten zahlreiche Gerüchte über einen möglichen Abgang des Stars. Besonders der saudische Klub Al Ittihad zeigte großes Interesse und bot dem Spieler ein dreifaches Gehalt sowie eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro an den VfB Stuttgart.

Ablehnung von Angeboten aus Saudi-Arabien

Trotz der finanziell äußerst attraktiven Bedingungen entschied sich Bilal El Khannouss klar gegen einen Wechsel nach Saudi-Arabien. Der Spieler lehnte das Angebot von Al Ittihad ab, da er seine Karriere lieber in Europa fortsetzen möchte. Diese Entscheidung zeigt seinen Willen, sich sportlich weiter herauszufordern, anstatt sich auf finanzielle Sicherheit zu verlassen.

Auch andere europäische Clubs zeigten Interesse, darunter der türkische Verein Fatih Veli Demireli. Der Direktor der Entwicklung sagte gegenüber dem Magazin "Kicker", dass gute Gespräche mit dem Spieler, seinem Umfeld und dem VfB geführt wurden. Letztendlich fiel die Entscheidung zugunsten eines anderen Kandidaten, nämlich Aleksey Batrakov.

Zukunftsperspektive und langfristiger Plan

El Khannouss betonte in jüngeren Aussagen, dass er einen klaren Plan für zwei Saisons in Stuttgart verfolgt. Er bezeichnet die Stadt als den besten Ort, um sich als Fußballspieler weiterzuentwickeln. Für ihn war es wichtig, kurzfristige finanzielle Gewinne gegen langfristige sportliche Ziele abzuwägen und sich für die Heimat seines Vereins zu entscheiden.

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Durch diese Loyalität und den gezeigten Fortschritt rückt der Stuttgarter weiterhin ins Blickfeld der ganz großen Klubs in Europa. Seine Kombination aus technischer Eleganz und defensiver Härte macht ihn zu einem gesuchten Profil auf dem internationalen Markt. Fans und Experten verfolgen gespannt, wie sich seine Leistungen in den kommenden Spielen entwickeln werden.