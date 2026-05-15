BILD stellt die vier wichtigsten Fragen zur Kenntnis nach dem China-USA-Gipfel dar und liefert Antworten darauf, was passierte wirklich, wie sieht es mit Taiwan aus, wie warnte Xi Jinping und was könnte von den Kaufplänen von Boeing und China erwartet werden.

Peking – Beim China-USA-Gipfel marschierten Xi Jinping und Donald Trump gut gelaunt durch einen Garten in der Verbotenen Stadt in Peking. Kinder tanzten, auf roten Teppichen schritten die Präsidenten Ehrengärten ab.

Doch hinter verschlossenen Türen wurde hart taktiert. Die vier wichtigsten Fragen, die BILD beantwortet hat, sind: 1. Was passierte wirklich beim Treffen des Jahres? Xi und Trump betonten die Bedeutung ihrer Gespräche und bekräftigten ihre Absicht, die wirtschaftliche Zusammenarbeit auszubauen. 2.

Peking betrachtet die von den USA unterstützte, demokratisch regierte Insel als Teil Chinas. Der KP-Chef erklärte die Taiwan-Frage zur "wichtigsten" in den Beziehungen zwischen den USA und China. 3. Xi warnte, dass Konflikte drohten, wenn die Frage nicht "richtig adressiert" würde. Die USA lobte jedoch Chinas "offene Haltung" und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. 4.

Chinas Präsident Xi Jinping lobte die Finanzstärke der Wirtschaftsdelegation in Peking und kündigte an, 200 Boeing-Flugzeuge zu kaufen, um nicht wenige Banken einen ładlichen Schlagabtausch anzustecken





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