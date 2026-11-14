BILD-Bulldozer gewinnen Bronze bei NFL Creator Games in München

Die BILD-Mannschaft sichert sich Bronze bei den NFL Creator Games in München. Trotz Verletzungen und Ausfällen dominierte Handball-Legende Mimi Kraus das Spiel gegen Aaron Troschke.

Die BILD-Mannschaft, bekannt als Bulldozer, hat die Bronzemedaillen bei den erstmals ausgetragenen NFL Creator Games in München gewonnen. Das sportliche Highlight fand am Wochenende vor dem großen Football-Spiel zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions statt, die am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen wurden. Die BULD-Bulldozer besiegten im Spiel um den dritten Platz das Team von Aaron Troschke mit einem klaren Ergebnis von 14 zu 6 Punkten. Diese Leistung zeigt, dass Bronze in diesem Kontext fast so wertvoll ist wie Gold.

Sportliche Dominanz trotz personeller Engpässe

Mimi Kraus, die 43-jährige Handball-Weltmeisterin und ein zentrales Mitglied des Teams, übernahm eine führende Rolle im Kampf um die Bronzemedaille. Sie dominierte das komplette Team ihres Gegners Aaron Troschke, der 37 Jahre alt ist, und sicherte sich das Siegessiegel. Die Mannschaft bestand aus mehreren bekannten Social-Media-Persönlichkeiten, darunter Nadine Breaty (28), Philipp Boy (39), Maurice Stolka (25) und Otto Bulletproof (43). Das Motto der Gruppe lautete: "Wenn wir kommen, räumen wir auf." Im Finale um den ersten Platz unterlagen die Bulldozer den späteren Siegern der NFL mit 14 zu 22 Punkten knapp.

Also read Ex-Bild-Chefredakteur: Auto von Nius-Chefredakteur Julian Reichelt angezündet

Krankenhausaufenthalte und technische Ausfälle

Der Wettbewerb verlief nicht vollständig störungsfrei, da mehrere Teilnehmer medizinische Hilfe benötigten. Noch vor dem ersten Spielstart mussten die Teammitglieder Kim Schiele (27) und Willi Banner (31) ins Krankenhaus transportiert werden. Bei Kim Schiele trat ein schmerzhafter Speiseröhrenkrampf auf, der einen dringenden Behandlungsbedarf erforderte. Nach einer Infusion in einer Münchner Klinik ging es ihr bereits wieder besser, obwohl sie gegenüber ihren 1,2 Millionen Instagram-Followern angab, sich immer noch wie von einem Lastwagen überrollt zu fühlen. NFL-Experte Carsten Spengemann (54) sprang spontan für den ausgefallenen Willi Banner ein, um das Team spieltechnisch zu stützen.

Advertisement

Eine weitere Verletzung ereignete sich während der letzten Trainingseinheit vor dem Auftaktmatch gegen das favorisierte NFL-Team. Die Sportmoderatorin Eleni Frommann (29) erlitt einen harten Ballkontakt, der zu einem umgeknickten Finger und einer beschädigten Kapsel führte. Teamchef Sven Kuschel versorgte die Spielerin sofort mit Eis, doch Eleni Frommann konnte aufgrund der Verletzung nicht mehr weiter spielen. Trotz dieser personellen Engpässe zog die Social-Media-Influencerin Nadine Breaty mit rund 20 Millionen Followern das Turnier als letzte verbliebene Spielerin trotz eigener Atemprobleme durch. In der Handball-Legende Mimi Kraus sprach eine professionellen Einschätzung nach einem Zusammenstoß: "Erst ein Pflaster und nachher vier Stiche im Krankenhaus. Das ist nix".

Strategische Planung für die Zukunft

Nach der Medaillenverleihung äußerte sich die BILD-Mannschaft sportlich gelassen über das Ergebnis. Die Coaches Benjamin Klever und Michael Lang unterstützten das Team bei der Feier des dritten Platzes. Die Mannschaft plante bereits strategisch für die Zukunft und verkündete: "Wir kommen einfach wieder und holen Gold im nächsten Jahr." Die NFL plant, den Flag Football Sport, der ab 2028 olympisch sein wird, weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Die NFL Creator Games waren ein wichtiger Schritt, um diese Sportart mit einer Reichweite von mehr als 50 Millionen Followern über 28 Influencer bekannter zu machen. Die BILD-Bulldozer haben mit ihrem Erfolg bewiesen, dass sie in diesem Bereich konkurrenzfähig sind und sich für das nächste Turnier, bei dem es um Tickets für den kommenden Super Bowl in Los Angeles geht, gut aufstellen.