BILD-Experten prüfen Produkte zum Black Friday 2026. Von Philips Luftreinigern bis Amazon Echo Show: Hier finden Sie Testsieger, Preise und alle aktuellen Angebote im Detail.

Die Experten des BILD-Kaufberaters haben im Rahmen ihrer Show "Die Deals-Checker" am Black Friday 2026 eine sorgfältige Auswahl an Produkten geprüft und bewertet. Die Sendung startete um 16.00 Uhr mit dem Ziel, den allgemeinen Kaufwahnsinn zu filtern und dem Zuschauer lediglich Empfehlungen auszusprechen, die in einem hauseigenen Labor ernsthaften Alltags- und Leistungsprüfungen standgehalten haben.

Testergebnisse zu Technik und Smart Home

Der Amazon Echo Show 8 überzeugte bei den Bewertungen der Redaktion mit einer Note von 1,8 und wurde damit als der beste Echo-Lautsprecher von Amazon ausgezeichnet. Der integrierte Bildschirm präsentierte Videos und Bilder in einer scharfen und hellen Qualität, während der Klang für eine breite und kräftige Wiedergabe sorgte. Zwar drängten sich die Bässe teilweise in den Vordergrund und den Mitten fehlte etwas Substanz, doch der integrierte Smart-Home-Hub für die Protokolle ZigBee, Thread und Matter macht das Gerät besonders praktisch für vernetzte Haushalte.

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Einen noch besseren Wert im Test erzielte der Amazon Fire TV Stick 4K aus dem Jahr 2026, der mit der Note 1,6 ausgezeichnet wurde. Die Einrichtung erfolgte einfach, die Bedienung bleibt übersichtlich und die UHD-Bildqualität überzeugte die Tester. Der Stick bietet eine große Auswahl an Streaming-Diensten, wobei die neue Fernbedienung und die Funktion Alexa+ hervorzuheben sind. Allerdings starten Apps mitunter etwas träge und das Gerät verzichtet auf Dolby Vision.

Auch der Philips Luftreiniger der 900 Serie konnte mit einer Note von 1,7 glänzen und bot eine sehr gute Reinigungsleistung. Im Schlafzimmermodus arbeitete das Gerät besonders leise, und die Steuerung per App wurde als praktisch empfunden. Dennoch gibt es bei der angegeben Raumgröße deutliche Abstriche: Statt der empfohlenen 65 Quadratmeter eignet sich das Gerät nach den Testergebnissen der Experten eher für Räume bis maximal 22 Quadratmeter.

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Verzehr und Nahrungsergänzungsmittel im Fokus

Beim Bereich Sport und Ernährung überzeugte das ESN Ultrapure Creatine Monohydrat als eines der am besten untersuchten Nahrungsergänzungsmittel. Das Pulver besteht ausschließlich aus Kreatin-Monohydrat ohne weitere Zusätze, wobei eine Portion von 3,5 Gramm genau drei Gramm Kreatin liefert. Diese Menge kann bei Erwachsenen die körperliche Leistung im Rahmen von Schnellkrafttraining bei kurzzeitiger intensiver Betätigung erhöhen. Der Hersteller verweist auf regelmäßige externe Laborprüfungen, und die 500-Gramm-Packung reicht rechnerisch für rund 142 Portionen.

Im Küchenalltag demonstrierte der Cosori Smart Tower Pro seine Stärken durch gleichmäßig gebräunte Pommes, knusprige Brötchen und saftige Hähnchenschenkel. Besonders beeindruckend war das Fassungsvermögen: Die beiden übereinanderliegenden Garzonen bieten zusammen 10,8 Liter und erzielen damit den Bestwert im XXL-Vergleich. Trotz des großen Garraums benötigt das Gerät vergleichsweise wenig Stellfläche, was es zu einer idealen Lösung für Familien macht, die mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten möchten.

Bekleidung und Schlafaccessoires bewertet

Trunks von Calvin Klein überzeugten im mehrstündigen Alltagstest der BILD-Experten durch ihren zuverlässigen Sitz. Der Stoff passte sich schnell dem Körper an, und die Beinabschlüsse schnitten nicht ein, obwohl der Bund recht straff saß und im Schritt etwas mehr Platz wünschenswert gewesen wäre. Der aufgedruckte Pflegehinweis wurde als angenehm empfunden, da kein Etikett auf der Haut kratzte, was eine gute Wahl für körpernahe Unterwäsche mit festem Halt darstellt.

Zusätzlich zu den technischen Geräten bewerteten die Experten auch Schlafaccessoires wie eine spezielle Schlafmaske, die durch ihre ausgeformte Augenpartie nicht direkt auf den Augenlidern aufliegt. Dies ermöglicht ein stöfungsfreies Schlafen im Flugzeug, in hellen Räumen oder beim Mittagsschlaf. Das Kopfband ließ sich verstellen, und zwei Paar Ohrstöpsel gehörten ebenfalls zum Lieferumfang, um auch akustische Störungen effektiv auszuschließen.

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Pflegerische Geräte und Preisvergleiche

Der Philips Luftbefeuchter 3400 sorgte mit kühler Wasserverdunstation für angenehme Luftfeuchtigkeit und bot einen leisen Schlafmodus. Da kein heißer Wasserdampf entsteht, eignet er sich besonders gut für den Einsatz im Schlafzimmer. In Kombination mit den Philips-Hue-Lampen mit E27-Fassung, die mit der Note 1,8 den Testsieg holten, bietet die Kombination eine effektive smarte Lichtsteuerung. Die Hue-Spots leuchten zwar nicht ganz so hell wie andere E27-Lampen, der Stromverbrauch beträgt jedoch nur 4 Watt.

Preisliche Vergleiche ergaben, dass der Amazon Echo Dot Max, der auf ein Zwei-Wege-Lautsprechersystem setzt, am günstigsten beim Shop PcComponentes für 54,09 Euro inklusive Versand erhältlich ist. Zum Vergleich verlangt Amazon aktuell 54,99 Euro, während MediaMarkt das Gerät für 74,99 Euro anbietet. Die reguläre UVP liegt bei 129,99 Euro. Der Echo Dot Max dient zudem als Smart-Home-Zentrale für kompatible Lampen und Steckdosen.

Fußballfans können beim Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaft auf das klassische Weiß von Adidas setzen, während das Auswärtstrikot Dunkelblau mit einem auffälligen Zickzack-Muster kombiniert. Beide Fan-Trikots tragen das DFB-Wappen mit den vier Weltmeister-Sternen und sind mit der Climacool-Technologie ausgestattet. Aktuell sind beide Varianten reduziert erhältlich, was sie zu einer attraktiven Option für Unterstützer der Nationalmannschaft macht.