Die BILD-Hilfsorganisation sicherte 1988 den Zusammenhalt der fünf Kinder von Klaus und Edeltraut Michaelis. Nach dem Tod beider Eltern verhinderte die Spendensammlung die Trennung in Kinderheime.

Am dritten Juni 1988 ereignete sich ein tragisches Ereignis in der Wohnung der Familie Michaelis in der Nähe von Hannover. An diesem Freitag brach die dreißigjährige Edeltraut Michaelis am Küchentisch zusammen. Sie litt bereits schwer an Krebs und hinterließ fünf Kinder im Alter von sieben bis achtzehn Jahren. Wenige Tage zuvor war der Vater Klaus, vierundvierzig Jahre alt, an einer Lungenembolie verstorben. Die Mutter starb vor den Augen ihrer Sprösslinge an einem Blutsturz. Plötzlich waren die Kinder Waisen und standen allein vor der Katastrophe.

Trennung drohte statt Zusammenhalt

Die verwaisten Geschwister Andrea, Monika, Sylvia, Christina und Christian befanden sich in einer existenziellen Notlage. Da keine Verwandten zur Verfügung standen, die sich um die Betreuung kümmern konnten oder wollten, sah die Zukunft düster aus. Eine Nachbarin riet den Kindern, sich an eine Hilfsorganisation zu wenden. Bei der Zeitung BILD wurden sie fündig. Die BILD-Hilfsorganisation schaltete am zehnten Juni 1988 einen Aufruf, der die Leser um Spenden für die schutzlosen Kinder bat.

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Die Organisation knüpfte umgehend Kontakte zum Jugendamt, zur Familienhilfe, zum Sozialamt und zum Vormundschaftsgericht. Das Ziel war es, eine Trennung der Kinder in verschiedene Heime zu verhindern. Die Kinder selbst erinnerten sich später daran, dass sie bereits auf verschiedene Wohnheime verteilt worden wären. Der kleine Bruder Christian sollte nach Stuttgart in ein Heim geschickt werden. Die Geschwister lehnten dies jedoch entschieden ab und wollten unbedingt zusammenbleiben.

Sorgerecht und finanzielle Absicherung

Die rechtlichen und sozialen Schritte führten zu einem klaren Ergebnis. Die älteste Tochter Monika, die zum damaligen Zeitpunkt achtzehn Jahre alt war, erhielt das Sorgerecht für ihre jüngeren Geschwister. Dies ermöglichte es der Familie, weiterhin in der Wohnung zu leben, in der die Mutter verstorben war. Die gesammelten Spenden wurden nicht ausgegeben, sondern auf Sparbüchern angelegt. Diese Maßnahme schuf eine materielle Basis für die Zukunft der Kinder in einer Zeit, in der psychologische Betreuung durch das Jugendamt fehlte.

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Monika beschreibt die Zeit danach als extrem hart. Die Kinder zogen noch enger zusammen und halfen sich gegenseitig durch den Alltag. Eine Haushaltshilfe unterstützte die Familie mehrmals in der Woche beim Kochen und Putzen. Doch emotionale Unterstützung blieb aus. Keine Person nahm die Kinder in ihre Arme oder tröstete sie. Andrea, damals zehn Jahre alt, erinnert sich, dass sich niemand allein auf die Toilette oder in die Küche traute. Die Angst und der Schock waren allgegenwärtig.

Werdegang der fünf Geschwister

Trotz der traumatischen Erfahrungen schafften alle fünf Kinder den Schulabschluss und absolvierten eine Ausbildung. Monika arbeitet seit fast zwei Jahrzehnten als Werkstattanleiterin in einer Förderschule. Andrea wurde Schneiderin, wechselte später zur Volkswagen AG und bleibt der Marke treu. Sylvia, heute fünfzigvierjährig, arbeitete zunächst als Verkäuferin, bevor sie den Pflegeberuf ergriff. Christina, fünfundfünfzig Jahre alt, ist noch heute als Bürokauffrau in dem Unternehmen tätig, das ihr die BILD-Hilfsorganisation damals vermittelt hatte.

Der Bruder Christian konnte diesen Weg nicht beschreiten. Im Jahr 2008 starb er im Alter von siebenundzwanzig Jahren an Herzversagen. Die verbliebenen Schwestern betonen, dass sie nie aufgegeben haben und extrem miteinander verbunden bleiben. Sie wohnen nach wie vor nah beieinander in der Region Hannover. Monika trägt ständig den Personalausweis ihrer Mutter sowie Fotos ihres Vaters und ihrer Geschwister in ihrer Geldbörse. Dies dient ihr als ständige Erinnerung an ihre Identität und die Geschichte, die sie gemeinsam gemeistert haben.