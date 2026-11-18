Sichern Sie sich die Chance, den unabhängigen Testsieger Ninja Artisan MO201EU zu gewinnen. Nur für BILDplus Premium-Kunden bis zum 2.12.2026.

Der BILD Kaufberater hat verschiedene Pizzaöfen unabhängigen Prüfungen unterzogen, um Modelle zu identifizieren, die bei Backergebnis, Bedienung und Ausstattung besonders überzeugen. Ein eindeutiger Testsieger konnte aus der Masse der angebotenen Geräte herauskristallisiert werden. Nutzer der BILDplus Premium Mitgliedschaft haben nun die Möglichkeit, dieses spezifische Testergebnis in die Praxis umzusetzen und das begehrte Gerät selbst auszuprobieren.

Technische Details des Ninja Artisan Modells

Das Modell Ninja Artisan MO201EU gewinnt den Test durch eine Leistung von 1760 Watt und einen großzügigen 30-Zentimeter-Pizzastein. Dieses technische Equipment ermöglicht es Nutzern, authentisches Pizzaofen-Feeling direkt in die eigenen vier Wände zu holen. Die Ausstattung umfasst fünf voreingestellte Pizza-Programme, die es dem Nutzer ermöglichen, die Bräunung und den Teiggrad individuell anzupassen.

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Die Bandbreite der Backergebnisse reicht von der klassischen dünnen Pizza bis hin zu einer luftigen Pan-Pizza. Die Bedienung der Maschine wurde im Test als sehr intuitiv eingestuft. Über Drucktasten und einen Drehregler lassen sich die verschiedenen Programme einfach auswählen. Ein gut ablesbares Display gewährleistet jederzeit den Überblick über den aktuellen Betriebszustand des Geräts.

Ein besonderes Highlight ist das integrierte Sichtfenster mit zuschaltbarer Innenbeleuchtung. Diese Funktion erlaubt es, den Backfortschritt der Pizza genau zu beobachten, ohne die Ofentür öffnen zu müssen. Dadurch wird die gewünschte Temperatur konstant gehalten und das Backergebnis optimiert. Die Ausstattung gilt als umfangreich und praktisch für den täglichen Gebrauch.

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Unabhängige Prüfung durch das BILD Team

Die Tests werden ausschließlich vom Team des BILD Kaufberaters durchgeführt. Es handelt sich hierbei um eine komplett unabhängige Bewertung der Geräte. Es werden keine Testprodukte gesponsert, was die Objektivität der Ergebnisse unterstreicht. Sämtliche für das Gewinnspiel verloseten Produkte wurden zuvor von BILDplus für den Zweck des Gewinnspiels eingekauft.

Die Axel Springer Deutschland GmbH stellt sicher, dass die Fairness des Verfahrens gewahrt bleibt. Mitarbeiter des Unternehmens sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausdrücklich ausgeschlossen. Dies dient dazu, Interessenkonflikte zu vermeiden und die Glaubwürdigkeit des Kaufberaters zu sichern. Die Unabhängigkeit ist ein Kernmerkmal der Produktempfehlungen.

Teilnahmebedingungen und Gewinnspielablauf

Nur registrierte BILDplus Premium-Kunden mit einem aktiven Abonnement sind teilnahmeberechtigt. Die Teilnahme am Gewinnspiel schließt die Zustimmung zu den entsprechenden Gewinnspielbedingungen ein. Der Teilnahmeschluss ist strikt auf den 2.12.2026 um 23:59 Uhr festgelegt. Eine Mehrfachteilnahme ist nicht erlaubt und führt zur Disqualifikation.

Die Gewinnziehung erfolgt nach Ablauf der Frist. Der Gewinner wird anschließend per E-Mail von BILDplus benachrichtigt. Verlost wird exakt eine Einheit des Ninja Artisan MO201EU. Ein Rechtsweg ist ausgeschlossen und eine Barauszahlung des Gewinns nicht möglich. Die Teilnahme ist ausschließlich für Personen ab 18 Jahren und nur aus Deutschland möglich.

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Datenschutz und Nutzung der Teilnehmerdaten

Durch die Teilnahme geben die Nutzer ihr Einverständnis, dass ihr Foto, Bild, Bewegtbild sowie ihre Stimme und Aufnahmen ihrer Stimme unter Angabe von Vor- und Nachname veröffentlicht werden dürfen. Diese Medieninhalte dürfen in der BILD und auf BILD.de sowie den zugehörigen Online-Präsenzen der Axel Springer Deutschland GmbH erscheinen.

Die vom Teilnehmer übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung sowie Abwicklung des Gewinnspiels von BILD.de erhoben und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte, wie zum Beispiel Post oder Speditionsunternehmen, erfolgt nur zum Zweck der ordnungsgemäßen Gewinnübergabe und des Versands. Die Axel Springer Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen jederzeit vorzeitig zu beenden.