Seit dem 05.11.2026 bietet BILDplus Premium unabhängige Testberichte und Gewinnspiele. Entdecken Sie die Vorteile für Smartphone, Fernseher und mehr ohne übermäßige Werbung.

Der Markt für Konsumgüter ist heute überfüllt mit Produkten, die unrealistische Versprechungen machen. Der BILD Kaufberater überprüft diese Angebote, um sicherzustellen, dass Verbraucher genau das erhalten, was sie wirklich interessiert. Diese unabhängige Prüfung reicht von modernen Smartphone s über praktische Eiskratzer bis hin zu Haushaltsgeräten wie Kaffeemaschine n.

Unabhängige Tests und faire Bewertungen

Die Tests des BILD Kaufberaters erfolgen strikt unabhängig von den Herstellern. Wenn ein Produkt als Mangelware erkannt wird, wird dies direkt und offen kommuniziert. Nur Produkte, die als Testsieger befunden wurden, werden in den exklusiven Premium-Gewinnspielen verlost. Dies gewährleistet, dass die Preise von hoher Qualität sind und keine leeren Versprechen bleiben.

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Premium-Zugang und weniger Werbung

Seit dem 05.11.2026 können Nutzer den BILDplus Premium-Vorteil nutzen. Dieser Zugang bietet die Möglichkeit, die geprüften Testsieger selbst auszuprobieren. Abonnenten erhalten darüber hinaus Zugriff auf alle exklusiven Premium-Gewinnspiele, Premium-Events und Ratgeber-Pässe. Der Hauptvorteil liegt in der Reduktion von Werbung auf der Plattform.

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Detailregelungen zur Werbung im Detail

Auffällige Werbeelemente auf der Startseite, in Artikeln und vor Videoclips werden abgestellt. Überwiegend ohne Werbung bedeutet jedoch, dass einzelne, wenige Werbeformate während der Nutzung weiterhin auftreten können. Dazu zählen Artikelempfehlungen, produktbezogene Hinweise und Sponsorings. Auch Werbepausen in Live-Übertragungen bleiben Teil des Angebots.

Weiterentwicklung der digitalen Nutzung

Die Strategie zielt darauf ab, die Nutzererfahrung zu verbessern, ohne auf alle Einnahmequellen zu verzichten. Der Fokus liegt auf relevanten Inhalten und geprüften Produkten. Nutzer, die den Premium-Zugang wählen, profitieren von einer stärkeren Fokussierung auf den eigentlichen Inhalt und die Qualität der Empfehlungen des BILD Kaufberaters.