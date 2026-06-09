BILD Klinik-Finder: Finden Sie die beste Klinik für Hüft- und Knie-OPs

Der neue Klinik-Finder von BILD hilft Patienten, die beste Klinik für Hüft- und Knieoperationen zu finden, basierend auf wissenschaftlichen Daten von über 100.000 Eingriffen. Er zeigt Qualitätsunterschiede auf und ergänzt die ärztliche Beratung.

In Deutschland gibt es mehr als 1800 Krankenhäuser, doch die Wahl des richtigen für eine Operation kann eine Herausforderung sein. Der neue Klinik-Finder von BILD, basierend auf wissenschaftlichen Daten von über 100.000 Operationen, soll Patienten dabei helfen, die beste Klinik in ihrer Nähe zu finden.

Der KI-gestützte Finder analysiert anonymisierte Daten des AOK-Instituts zu Hüft- und Knieoperationen aus den Jahren 2021 bis 2023 und zeigt große Qualitätsunterschiede zwischen den Krankenhäusern auf. So liegt die Komplikationsrate bei Knieoperationen in den besten 20 Prozent der Kliniken bei nur 2 Prozent, während sie im schlechtesten Fünftel auf 7,1 Prozent steigt. Bei Hüftoperationen sind die Unterschiede noch deutlicher: 3,2 Prozent Komplikationen in den besten Kliniken gegenüber 9,8 Prozent in den schlechtesten.

Der Finder ist als Ergänzung zur ärztlichen Beratung gedacht und bietet eine einfache Möglichkeit, sich zu informieren. Ein Beispiel ist Stefan Hesse, ein 63-jähriger BILD-Fotograf, der seit 15 Jahren unter Knieschmerzen leidet und nun eine Knieprothese benötigt. Er hat mehrere Ärzte konsultiert, aber unterschiedliche Empfehlungen erhalten. Neben der Wohnortnähe, die Stress vermeidet, sollten Patienten darauf achten, dass gute Zentren nicht nur die Operation, sondern auch Reha, Physiotherapie und Schmerztherapie anbieten.

Qualitätssiegel wie EndoCert für Hüften und die Zertifizierung der Deutschen Kniegesellschaft können zusätzliche Orientierung geben. Der Klinik-Finder sammelt all diese Informationen und macht sie über eine KI-Suche zugänglich. Um einen Termin in der gewünschten Klinik zu erhalten, benötigen Patienten eine Überweisung oder Einweisung vom Orthopäden, während Privatversicherte direkt Kontakt aufnehmen können. Viele Kliniken bieten auch Online-Terminbuchungen an, alternativ hilft die Termin-Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116117.

Stefan Hesse hat sich schließlich für die Klinik in Bad Bramstedt entschieden, wo die Reha direkt nach der OP möglich ist und der Zeitplan besser passt. Seine Operation ist für Juli geplant. Der Klinik-Finder von BILD steht allen offen und soll kontinuierlich erweitert werden, um weitere Eingriffe abzudecken





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