BILD: Live-WM-Berichterstattung, Podcasts, Videos und Quiztaxi

BILD bietet eine umfassende Live-WM-Berichterstattung mit Experten-Kommentaren, Sendungen und Podcasts. Außerdem gibt es Highlights, Videos und einen Quiztaxi.

Der Fußballgeschichte! Mit BILD sind Sie rund um die Uhr auf Ballhöhe und verpassen nichts. Auf allen Plattformen berichtet das große Reporter-Team über die insgesamt 104 Partien – vom Eröffnungsspiel am 11.

Juni bis zum Finale am 19. Juli in New York. So sieht das Angebot für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada aus. Weltmeister-Expertise: Der 1990er-Kapitän Lothar Matthäus (65) geht jeweils direkt nach Abpfiff der deutschen Spiele in die Tiefenanalyse.

Kein Experte spricht so deutlich wie der Weltmeister. Dazu kommen weitere Folgen, die in der Regel um 10.30 Uhr beginnen. Insgesamt tritt Matthäus 20-mal auf. Die Sendungen von "Lothar legt los" moderieren im Wechsel Carli Underberg und Filip Thiel.

Die Kommentatoren-Legende Marcel Reif (76) ist zweimal pro Woche mit seiner Sendung zu sehen und bewertet das WM-Geschehen. In der Regel ab 10.30 Uhr. Die Moderation übernehmen Joena Wohlenberg und Filip Thiel. Mit Christian Falk, Heiko Niedderer, Yvonne Gabriel, Julian Agardi, Yannick Hüber und Paul Grotenburg berichten Torsten Rumpf und Matthias Marburg über alles Wichtige rund um die anderen 47 Mannschaften.

In Dallas sitzt ein Reporter-Team, das für Sie arbeitet, wenn in Deutschland Nacht ist. So werden Sie morgens direkt auf den neuesten Stand gebracht. Täglicher Podcast aus den USA: Mit Stammplatz-Host André Albers gibt es jeden Morgen eine Folge, in der die Spiele der Nacht analysiert werden. Sie erfahren außerdem alle wichtigen Hintergründe rund um die deutsche Nationalmannschaft.

Eine besondere Aktion: Albers und Moderationskollege Noah Friedmann gehen nach dem zweiten Spiel der Nationalelf gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni auf einen Roadtrip (powered by Hyundai) von Toronto nach East Rutherford (New Jersey), wo am 25. Juni das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador stattfindet. Alle Spiele, alle Tore im Video: Bei BILD.de und SPORTBILD.de verpassen Sie keine wichtige Szene der WM.

Zeitnah nach Abpfiff gibt es die Highlights der 104 WM-Partien. Schnell und kompakt in drei bis sechs Minuten plus die besten Einzelszenen. Tägliche Video-Show: Mit den WM-News bekommen Sie jeden Tag frisch zum Frühstück die wichtigsten Nachrichten, bunte Geschichten und virale Momente von Social Media serviert. WM-Quiztaxi: Während des Turniers geht Moderatorin Charlotte Paar auf Reisen in sechs deutsche Städte und testet in 20 Folgen das WM-Wissen der Fans.

Seit Mittwoch ist ein Aussprache-Tool in die Spielerprofile aller WM-Teilnehmer integriert. Dort kann man sich die korrekte Aussprache der Namen anhören, allesamt eingesprochen von "Native Speakern" aus den jeweiligen Sprach- und Kulturkreisen. Bei dem ein oder anderen Star wird man da durchaus nochmal überrascht





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